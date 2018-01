Wirbel wegen "Rassismus gegenüber Italienern"

Rom. Eine Werbekampagne des Ägyptischen Museums in Turin zugunsten islamischer Paare sorgt für Empörung in italienischen Rechtskreisen. Das Museum hat eine Werbekampagne gestartet, laut der Paare aus arabischen Ländern lediglich eine Eintrittskarte zu bezahlen brauchen, um die Säle zu besuchen.

Ganz Turin wurde mit Bildern plakatiert, auf dem ein lächelndes Paar zu sehen ist, die Frau ist verschleiert. Auf Arabisch wird mitgeteilt, dass Paare aus arabischen Ländern ein einziges Ticket für den Museumsbesuch bezahlen müssen. Die Plakate sind unter anderem auf Bussen und Trams zu sehen.

Werbung auf Arabisch sei "rassistisch"

"Das ist Rassismus gegenüber den Italienern, ein Wahnsinn", kritisierte der Chef der ausländerfeindlichen Lega Nord, Matteo Salvini, der den sofortigen Rücktritt des Museumsdirektors forderte. Die Chefin der Rechtspartei "Brüder Italiens", Giorgia Meloni, sprach von einer "absurden Provokation", die unter anderem für Frauen beleidigend sei. Sie kritisierte die Werbekampagne auf Arabisch.

"Wir wollen unsere Schätze mit den Menschen aus dem Kulturraum teilen, aus dem diese stammen", verteidigte sich der Museumsdirektor Christian Greco. Bereits 2016 sei eine ähnliche Initiative gestartet worden, niemals habe etwas einzuwenden gehabt, kommentierte Greco.

Turin's Egyptian Museum works closely with Arabian scholars. All its signs and explanations have translations in Arabic, and they have a promotion where people speaking Arabic languages can get 2x1 tickets. The purpose is bringing Egyptian culture to the people it originated from