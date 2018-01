Am Kanal steigt die Anspannung

Calais. Der Zaun vor dem Lkw- Parkplatz ist engmaschig. Oben und unten hat man ihn großzügig mit Nato-Draht umwickelt. Dutzende Trucks stehen dahinter, zu deren Schutz zwei Busse der Polizei-Spezialeinheit CRS geparkt sind. Ein Polizist hält die Stellung, doch uneinnehmbar ist diese Festung nicht: Ganz links am Ende des Zauns ist eine Lücke ins Gitter geschnitten, groß genug, dass ein Mensch ohne allzu viele Verrenkungen hindurchkann.

Vor dem Loch gehen an diesem diesigen Morgen jene vorbei, die hier eigentlich nicht mehr sein sollten: die Transitmigranten, von denen die Verwaltung in Calais letzten Winter glaubte, sich ihrer entledigt zu haben. In der Stadt hält man diesen Anschein tatsächlich weitgehend aufrecht, denn dort sieht man kaum noch Migranten. Doch rund um einen Kreisverkehr zwischen Autobahn und einem Industriegebiet streifen sie wie eh und je in Zweier- und Dreiergrüppchen herum, die Kapuzen hochgezogen gegen die Kälte. Eine Gruppe kauert in der Böschung der Autobahnbrücke und blickt den Lkw hinterher.

Kein Zweifel: Calais hat sein altes Problem nur an den Rand gedrängt. Dort aber zeigt es sich ganz offen. Genau deshalb wird auch Emmanuel Macron in ein paar Tagen die Stadt am Ärmelkanal besuchen. Wenn französische Präsidenten sich hierher begeben, liegt das in der Regel an den Transitmigranten. Als François Hollande im Spätsommer 2016 kam, kündigte er an, den "Jungle" zu räumen. Macron kommt, weil sich die Lage alles andere als beruhigt hat. 600 bis 700 Verzweifelte sind in der Stadt, die nur hinüber nach England wollen, und noch einmal die Hälfte im nahen Dunkerque.

Mit dem Präsidenten werden auch die Journalisten zurückkommen, die Calais inzwischen weitgehend links liegen gelassen haben. "Dass ist das einzig Gute daran", sagt François Guennoc, seit vielen Jahren ein Aktivposten der lokalen Unterstützer-Szene. "Es ist eine Gelegenheit, die Situation in der Öffentlichkeit bekannt zu machen." Seine Organisation, L’Auberge de Migrants, wird nach langer Überlegung dem Gespräch fernbleiben, das der Präsident am Dienstagnachmittag mit Vertretern der Freiwilligen führen wird. Guennoc sieht darin nichts weiter als ein Alibi, mit dem die Regierung zeigen kann, dass sie dialogbereit ist. "Doch ändern wird sich hier nichts, und zwar auf Jahre nicht."

Ein Besuch in einem anderen Industriegebiet, nur eine Autobahn-Auffahrt entfernt, scheint Guennoc zu bestätigen. Hier befand sich bis zum Herbst 2016 der "Jungle", der bis zu 10.000 Menschen beherbergte und Calais weltweit zu einem Symbol der Flüchtlingskrise Europas machte. Ganz am Rand des Industriegebiets liegt ein Wäldchen, wo heute etwa ein Drittel der Migranten nächtigen. Permanente Behausungen gibt es dort nicht, selbst Zelte werden umgehend zerstört.