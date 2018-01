"Europa für eine Tasse Kaffee am Tag"

Kanzleramtsminister Gernot Blümel (l.) und der Brexit-Chefverhandler der EU Michel Barnier in Brüssel. © apa/BKA/Andy Wenzel Kanzleramtsminister Gernot Blümel (l.) und der Brexit-Chefverhandler der EU Michel Barnier in Brüssel. © apa/BKA/Andy Wenzel



Brüssel. (apa/reuters) Der Ausstieg Großbritanniens aus der Europäischen Union wird eine große Lücke in den nächsten EU-Haushalt reißen. Nach einer Übergangsphase, die derzeit ausgehandelt werde, würden der Union 12 Milliarden Euro bis 13 Milliarden Euro jährlich fehlen, sagte EU-Haushaltskommissar Günther Oettinger am Montag in Brüssel. "Wir haben eine Einnahmen- und Ausgabenlücke."

EU-Kommissionschef Jean-Claude Juncker hat in Brüssel eine Erhöhung des EU-Mehrjahresbudgets verlangt. Die EU-Kommission werde zwar erst am 30. Mai ihren Vorschlag mit genauen Zahlen machen. Er sei aber der Auffassung, "dass wir mehr als ein Prozent des europäischen Bruttoinlandsproduktes brauchen, um europäische Politik adäquat finanzieren zu können", sagte er am Montag.





"Der europäische Haushalt kostet einen europäischen Steuerzahler am Tag eine Tasse Kaffee. Ich glaube, Europa ist mehr wert als eine Tasse Kaffee am Tag", sagte Juncker. Der EU-Kommissionspräsident wandte sich überdies gegen die Debatte zwischen Nettozahlern und Nettoempfängern in der EU. Es gebe "haushaltspolitisch zwar Nettozahler, aber politisch sind alle Nettoempfänger".

Juncker forderte eine Entscheidung über den nächsten Finanzrahmen, der ab 2021 gelten soll, vor den Europawahlen im Mai 2019. Damit steht er im Gegensatz zu EU-Ratspräsident Donald Tusk, der erst Ende 2019 eine Entscheidung über das milliardenschwere EU-Mehrjahresbudget anpeilt.

Er sei nicht dafür, dass Europa "Freibier für alle" leiste und "blind darauf los finanziert", so Juncker. Der EU-Kommissionschef verwies jedoch auf neue Herausforderungen, die sich abzeichneten. Als solche nannte er die Globalisierung, interne und externe Sicherheit, Migration, Außengrenzschutz und Verteidigung. Zur Bewältigung der Flüchtlingskrise habe die EU 2016 und 2017 17 Milliarden Euro aus dem EU-Haushalt finanziert, dies sei aber durch Umschichtungen nicht weiter möglich. "Wir sind an unsere Grenzen gestoßen. Wir haben kein Geld mehr, um irgendwelche Extras zu finanzieren."

Andererseits sei jetzt wieder die europäische Verteidigungspolitik neu aufgeblüht, "aber wir haben uns die Mittel dafür nicht gegeben, obwohl das eine große Ambition Europas ist". Weiters nannte Juncker den Klimaschutz als Herausforderung. "Herr (US-Präsident Donald) Trump hat uns ja erklärt, dass es keine Probleme mit dem Klima gibt. Wir stellen fest, dass das Klima immer problematischer wird." Deshalb brauche es auch einen europäischen Zivilschutz.