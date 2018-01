Barnier zeigt britischen Banken Grenzen auf

London. Die Europäische Union (EU) stellt der britischen Bankenbranche eine punktuelle Anerkennung ihrer Finanzmarktregeln nach dem Brexit in Aussicht. Einige Bestimmungen der Briten könnten als dem EU-Recht entsprechend akzeptiert werden, sagte Barnier am Dienstag in einer Rede vor Wirtschaftsvertretern in Brüssel. Es werde für die Finanzbranche aber keinen Freifahrtschein für den EU-Binnenmarkt geben.

Nicht alle Standards würden automatisch als gleichwertig akzeptiert. "Das ist weder Strafe noch Rache", betonte Barnier. Es sei aber schlicht die EU, die eigenständig über ihre Regeln bestimme. Das Vereinigte Königreich, das seine Autonomie zurückgewinnen wolle, müsse seinerseits diese Entscheidungshoheit der EU respektieren.

Die Londoner Regierung stellte unterdessen eine Übergangsphase nach dem Brexit mit kontinuierlichem Marktzugang in den Mittelpunkt der Diskussion um die künftigen EU-Beziehungen. Am Mittwoch werden Finanzminister Philip Hammond und Brexit-Minister David Davis in Berlin erwartet.