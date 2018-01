"Interveniert hat bei mir noch nie jemand"

Information

Koen Lenaerts begann seine Karriere am Europäischen Gerichtshof in Luxemburg 1984 als Rechtsreferent.

Der in der belgischen Stadt Morsel geborene Rechtswissenschafter unterrichtet auch als Professor für Europarecht an der Katholischen Universität Leuven. Seit Oktober 2015 ist er Präsident des EuGH.