Westbalkan im Fokus

Brüssel/Sofia/Wien. Diese Woche kommen sie wieder zusammen. Nach einer längeren Pause nehmen die Vertreter Serbiens und des Kosovo in Brüssel erneut ihren Dialog auf. Ein Durchbruch wird laut serbischen Medien freilich nicht erwartet: Vielmehr stehe eine Analyse der bisherigen Vereinbarungen und deren Umsetzung auf der Agenda.

Die Bilanz der von der EU geforderten Gespräche zur Normalisierung der Beziehungen zwischen Serbien und dem Kosovo, dessen Unabhängigkeit Belgrad nicht anerkennt, ist denn auch gemischt. Immerhin gibt es mittlerweile direkte Kontakte zwischen den Nachbarländern, und es wurden einige Fortschritte erzielt. Auf der anderen Seite wird schon seit Jahren an der Umsetzung eines Abkommens zur Verwaltung serbischsprachiger Gemeinden im Kosovo gearbeitet.

Dennoch könnte dieses Jahr für den Westbalkan ein entscheidendes werden. Bulgarien, das nun für ein halbes Jahr den EU-Vorsitz innehat, hat die Region zu einem Schwerpunkt seines Programms erklärt. Danach übernimmt Österreich die Präsidentschaft - und setzt sich ebenfalls für eine Aufnahme der Westbalkan-Staaten in die Europäische Union ein. Eine Gelegenheit, dieses beiderseitige Anliegen zu besprechen, wird Außenministerin Karin Kneissl am Donnerstag haben, wenn sie nach Sofia reist.

Schon in der Vorwoche hat EU-Kommissionspräsident Jean-Claude Juncker bei einem Besuch in der bulgarischen Hauptstadt die Balkan-Priorität des Vorsitzlandes gelobt. Für Mai ist dort eine groß angelegte Westbalkan-Konferenz geplant. In ihrem Annäherungsprozess sind die Länder jedenfalls unterschiedlich weit fortgeschritten. Während die EU mit Serbien und Montenegro bereits Beitrittsgespräche führt, haben Mazedonien und Albanien erst den Kandidatenstatus erhalten. Davon ist Bosnien-Herzegowina wiederum noch weit entfernt - und der Kosovo noch weiter. Die Kosovaren sind auch die Einzigen in der Region, die noch ein Visum für Reisen in die Union brauchen.