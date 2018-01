Mordanschlag schürt Sorge vor neuen Konflikten um Kosovo

Oliver Ivanovic galt als einer der moderateren Politiker. © afp/STR Oliver Ivanovic galt als einer der moderateren Politiker. © afp/STR



Pristina/Belgrad. (czar) Zumindest mit einem hatte Aleksandar Vucic nicht unrecht. Der serbische Staatspräsident bezeichnete Oliver Ivanovic als jemanden, der "sicher nicht" den Konflikt zwischen Serben und Albanern schüren wollte. Tatsächlich galt der serbisch-kosovarische Politiker Ivanovic als einer der moderateren Vertreter im jüngsten Balkanstaat. Am Dienstagmorgen wurde der 64-Jährige vor der Zentrale seiner Partei, der Bürgerinitiative SDP, in Mitrovica angeschossen; kurze Zeit später starb er im Krankenhaus.

In der geteilten nordkosovarische Stadt Mitrovica, in der sich die serbisch-sprachigen Bewohner noch vor wenigen Jahren mit Straßenbarrikaden von der albanischen Bevölkerung abgetrennt hatten, war der ehemalige Staatssekretär in Belgrad ein wichtiger Ansprechpartner für Nato, EU und Vereinte Nationen. Das Militärbündnis leitet die Kosovo-Truppe Kfor, die EU die Rechtsstaatsmission Eulex. Denn die Sorge vor ethnisch geschürten Spannungen in der ehemaligen südserbischen Provinz, deren Unabhängigkeit Belgrad nicht anerkennt, ist noch nicht abgeklungen. Der Mord an Ivanovic verringert sie denn auch nicht.





Die Hintergründe des Attentats waren zunächst unklar. Die Behörden fanden ein ausgebranntes Auto, aus dem möglicherweise zuvor die Schüsse abgefeuert worden waren, berichtete das Nachrichtenportal "Balkan Insight". In Belgrad, wo Präsident Vucic eine Sitzung seiner Sicherheitsberater einberufen hatte, sprach die Regierung von einem Terrorakt. Doch auch Rache war als Motiv zunächst nicht auszuschließen.

Denn Ivanovic wurde vorgeworfen, in den Jahren 1998 und 1999 Morde an Albanern in Auftrag gegeben zu haben. Wegen Kriegsverbrechen wurde er 2016 zu neun Jahren Haft verurteilt. Doch das Urteil wurde vor einem knappen Jahr aufgehoben, und mittlerweile hat ein neuer Prozess begonnen.

Politische Reaktionen auf den Anschlag blieben jedenfalls nicht aus. Das Attentat sei nicht nur eines gegen Ivanovic, sondern gegen alle Serben gewesen, befand Vucic laut dem Sender B92. Der Präsident will serbische Behörden an den Ermittlungen im Kosovo beteiligt sehen. Die Regierung in Pristina sprach von einem Angriff auf den Rechtsstaat und die Bemühungen, Recht und Gesetz im gesamten Kosovo durchzusetzen.

Dialog ausgesetzt

Die EU hat den Kosovaren im Rahmen der Eulex-Mission bereits ihre Unterstützung bei der Morduntersuchung zugesagt. Gleichzeitig rief die internationale Staatengemeinschaft beide Nachbarn dazu auf, Ruhe zu bewahren.

Doch auf den Dialog zwischen Belgrad und Pristina hatte der Anschlag bereits Auswirkungen. Die Gespräche zur Normalisierung der Beziehungen zwischen den zwei Ländern werden in Brüssel geführt, auf Druck der EU, der Serbien beitreten möchte und mit der es schon Verhandlungen dazu aufgenommen hatte. Allerdings stockte der Dialog mit Pristina über Monate, und erst gestern, Dienstag, sollte er fortgesetzt werden. Die Nachricht über den Mord an Ivanovic brachte die serbischen Vertreter jedoch dazu, aus Brüssel abzureisen. Die Gespräche wurden ausgesetzt.

EU-Politiker pochen aber weiterhin auf Verhandlungen zwischen Belgrad und Pristina - auch wenn die Umsetzung von bereits getroffenen Vereinbarungen mühsam verläuft. So ist ein Abkommen zur Verwaltung der serbisch-sprachigen Gemeinden noch immer nicht Realität.

Im Norden des Kosovo leben an die 40.000 bis 50.000 Serben, die lange Zeit von Belgrad unterstützt wurden und Parallelstrukturen aufgebaut haben. Die Behörden in Pristina wollten diese wieder abschaffen und das Gebiet in den Gesamtstaat einbinden - den etliche Serben dort aber nicht akzeptieren. Gegenstand der Gespräche zwischen Serbien und dem Kosovo waren daher Regelungen, die dem Norden bestimmte Autonomierechte zugestehen würden.