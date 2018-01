Zeitfenster für den Westbalkan

Blumengruß für die Amtskollegin: Kneissl und Sachariewa. © apa Blumengruß für die Amtskollegin: Kneissl und Sachariewa. © apa



Sofia/Wien. (czar) Von einem günstigen Zeitfenster ist derzeit viel die Rede - und darüber freuen kann sich der Westbalkan. Denn der Balkanstaat Bulgarien hält derzeit den EU-Vorsitz inne, und im Juli übernimmt diesen Österreich. Beide Länder deklarieren die Bereitschaft, die EU-Annäherung der Beitrittskandidaten sowie jener, die es werden wollen, zu unterstützen. Sofia hat dies sogar zu einer Priorität seiner Präsidentschaft erklärt.

Es sei nämlich an der Zeit, den Ländern in der Region zu sagen, "wie ihre Zukunft aussieht", erklärte der bulgarische Ministerpräsident Bojko Borissow vor kurzem bei einem Auftritt im EU-Parlament. Doch auch wenn die sechs Länder selbst sich gern in der EU sehen würden, sind sie in ihren Bemühungen unterschiedlich weit fortgeschritten. Während die Union mit Serbien und Montenegro bereits Beitrittsgespräche führt, haben Mazedonien und Albanien erst den Kandidatenstatus erhalten. Davon sind Bosnien-Herzegowina und der Kosovo noch weit entfernt.





Trotzdem müsse die EU-Perspektive der Region betont werden, war der Tenor beim Treffen der österreichischen Außenministerin Karin Kneissl mit ihrer Amtskollegin Ekaterina Sachariewa in Sofia. Nicht kommentieren wollte Kneissl hingegen die Aussagen ihres FPÖ-Regierungskollegen Heinz-Christian Strache, die währenddessen in Wien für Aufregung sorgten. In einem Fernsehinterview Ende September hatte sich der jetzige Vizekanzler gegen den Gesamtstaat Bosnien-Herzegowina und für eine Unabhängigkeit des Landesteils Republika Srpska ausgesprochen, was den gefährlichen sezessionistischen Tendenzen dort entspricht.

Zank um Türkei-Gespräche

Doch bei aller Eintracht, die die beiden Ministerinnen zum Thema Westbalkan demonstrierten, bleiben auch Differenzen. Denn aus bulgarischer Sicht sollte auch eine weitere Region näher an die EU rücken. Und das stößt in Wien schon auf Ablehnung. Denn kaum ein Land in Europa sieht einen möglichen EU-Beitritt der Türkei so skeptisch wie Österreich. Dieses würde die - ohnehin stockenden - Verhandlungen mit Ankara am liebsten stoppen.

Anders sieht das eben Bulgarien. Es ist für eine Fortsetzung der Gespräche. Für Ende März ist laut einem Bericht der Zeitung "Die Welt" sogar ein Spitzentreffen zwischen dem türkischen Präsidenten Recep Tayyip Erdogan, Premier Borissow sowie den Präsidenten von EU-Kommission und Rat, Jean-Claude Juncker und Donald Tusk, geplant.

Immerhin ist die Türkei für Bulgarien ein wichtiger Nachbar - und wesentlicher Partner bei der Sicherung der EU-Außengrenzen. Darauf wies der bulgarische Botschafter in Wien, Iwan Sirakow, hin. Die EU hatte mit Ankara ein Flüchtlingsabkommen geschlossen - und die Beitrittskandidatin halte sich daran, betonte der Diplomat bei einer Diskussionsveranstaltung der Österreichischen Gesellschaft für Europapolitik.

Sirakow plädierte für "offene und ehrliche" Gespräche mit der Türkei. Umgekehrt wäre ein Abbruch der Beitrittsverhandlungen "nicht im Interesse der EU".