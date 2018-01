EU-Türkei-Deal lässt Syrer im Stich

Wien. Im Jahr 2015 versuchten hunderttausende Flüchtlinge und Migranten, aus der Türkei kommend, über Griechenland nach Mitteleuropa zu gelangen. Die europäische Flüchtlingspolitik war überfordert. Die Staats- und Regierungschefs der EU griffen im März 2016 die Idee des Aktivisten Gerald Knaus und seiner Europäischen Stabilitätsinitiative auf, die sich auf die Theorie stützt, dass es im Eigeninteresse der türkischen Regierung wäre, Regierungen in Europa bei der Bewältigung der Krise zu helfen. Für die Zusammenarbeit bei der Sicherung der EU-Außengrenzen stellte die deutsche Kanzlerin Angela Merkel Reiseerleichterungen für türkische Bürger, mehr Geld für Flüchtlingslager und eine neue Dynamik in den EU-Beitrittsverhandlungen in Aussicht. Der EU-Türkei-Deal war geboren. Doch hat er gehalten, was er versprach?

"Wiener Zeitung": Im Rahmen des EU-Türkei-Deals wurde versprochen, neue Kapitel in den Beitrittsverhandlungen zu eröffnen. Das scheint aus Sicht der EU in weite Ferne gerückt. Die Türkei pocht auf eine Mitgliedschaft - wie ist Ihre Einschätzung?

Information Zu den Personen

Zeynep Kasli forscht an der Universität Leiden (NL) zu Migration und Grenze und ist Gastprofessorin am Institut für Politikwissenschaft an der Universität Wien.



Ilker Ataç ist Politologe an der Universität Wien und hat mit Kasli u.a. im Journal "Movements" über die türkische Migrations- und Grenzpolitik publiziert.

Ilker Ataç: Ich glaube nicht, dass die Türkei je ein Mitglied der EU sein wird. Besonders deutlich wurde das im vergangenen Jahr. Länder wie Deutschland und Frankreich, die diesen Prozess zuvor gepusht hatten, halten nun dagegen. Nach dem gescheiterten Putschversuch 2015 wurde klar: Es gibt eine Krise der EU und eine Krise der türkischen Demokratie. Eigentlich ist schon seit fünf Jahren klar, dass die Türkei nie Mitglied werden wird. Es war für beide Seiten aber immer sehr wichtig, die Verhandlungen aufrechtzuerhalten, denn die Türkei ist in vielerlei Hinsicht bereits Teil des europäischen wirtschaftlichen, politischen und sozialen Raumes. Es wird immer klarer, dass die Türkei eine Art Spezialstatus einnehmen wird. Es gibt sichtbare Tendenzen, die Beziehungen zu normalisieren, vor allem seitens Deutschlands. Es ist aber ungewiss, in welche Richtung das geht.







Zeynep Kasli: Die EU und die Türkei brauchen sich gegenseitig. Keiner will die Beziehungen kappen. Es scheint, jeder erwartet vom anderen, dass er sagt, es ist Schluss, sodass dies innenpolitisch als Hebelkraft genutzt werden kann. Das konnte man schon im deutschen Wahlkampf beobachten. Häufig war zu hören, dass die Türkei immer autoritärer wird. Bevor der Deal mit der Türkei unterzeichnet wurde, war das aber kaum Thema. Auch in der Türkei wird diese Karte ausgespielt. Die Zustimmung in der Bevölkerung, der EU beizutreten, nimmt ab. Bei den letzten Wahlen in der Türkei griffen einige Kandidaten die Anti-EU-Stimmung auf. Auch jetzt ist wieder mehr die Rede davon, dass die Türkei die EU gar nicht braucht. Nach den Wahlen wird dann wieder versucht, einen Mittelweg zu finden. Der EU-Türkei-Deal wurde mit der Bedingung unterzeichnet, dass die Zollunion erweitert wird. Und in diese Richtung wird eine zukünftige alternative Partnerschaft auch gehen. Wirtschaft und Migration sind die bestimmenden Themen. Nicht die EU-Mitgliedschaft.