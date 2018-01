Front gegen Brüssel

Wien/Brüssel/Budapest. Ob Temelin, Dukovany, Krsko, Bohunice, Mochovce oder Paks - Österreich östliche Nachbarländer haben auch nach dem Fall des Eisernen Vorhangs auf Atomkraft zur Energiegewinnung gesetzt und dabei ihre alten Atommeiler ausgebaut oder neue errichtet. Hierzulande stießen die Pläne stets auf heftigen Widerstand. Kaum ein anderes Thema findet in Österreich einen derart breiten Konsens über alle Parteigrenzen hinweg.

Entsprechend positiv war am Montag das Echo auf den Vorstoß der ÖVP-FPÖ-Koalition, die rechtliche Schritte wegen des geplanten Ausbaus des ungarischen Atomkraftwerks Paks eingeleitet hat. Umweltministerin Elisabeth Köstinger (ÖVP) reichte am Montag Nichtigkeitsbeschwerde gegen die Entscheidung der EU-Kommission ein, die den Ausbau von Paks genehmigt hatte. Am 25. Februar endet die Frist.





Es sei "das absolut falsche Signal, wenn Subventionen für den Bau von Atomkraftwerken von der EU-Kommission als unbedenklich eingestuft werden", so Köstinger in einer Stellungnahme gegenüber der Austria Presse Agentur. "Wir haben diese Klage in den letzten Wochen sehr sorgfältig prüfen lassen und sind zur Auffassung gekommen, dass ausreichende Klagegründe vorliegen", fügte sie hinzu.

Die EU-Kommission hatte Ungarn im März grünes Licht für staatliche Beihilfen zum Bau des Kernkraftwerks gegeben. Die Hilfen sollen dem Bau von zwei neuen Reaktoren auf dem Paks-Gelände an der Donau mit kräftiger Finanzhilfe Russlands dienen. Dadurch sollen die vier bestehenden Reaktoren aus den 1980er Jahren ersetzt werden, die rund die Hälfte der ungarischen Stromproduktion liefern. Den 12,5 Milliarden Euro teueren Bau durch den russischen Staatskonzern Rosatom wollen früheren Angaben zufolge Ungarn zu 80 Prozent und Russland zu 20 Prozent finanzieren. Die Bauarbeiten sollen im laufenden Jahr beginnen und 2025 abgeschlossen sein.

Wegen der Vergabe des Milliardenauftrags an Rosatom ohne Ausschreibung im Jahr 2014 hatte die EU-Kommission zunächst ein Vertragsverletzungsverfahren gegen Ungarn eingeleitet, Ende 2016 aber wieder eingestellt. Ungarn habe in dem EU-Verfahren "die Notwendigkeit ausreichend gerechtfertigt", im Rahmen des Projekts "technische Exklusivität" anzuwenden, erklärte die Kommission damals.

Applaus von allen Seiten

Zustimmung zur Entscheidung der Bundesregierung kam von zahlreichen Umweltorganisationen und Politikern. Durch Paks II seien sowohl EU-Beihilfen als auch Ausschreibungsrecht verletzt worden, meinte Reinhard Uhrig von Global 2000. "Der österreichische Anti-Atom-Kurs darf keinesfalls zweifelhaften Allianzen mit Orban und Co. zum Opfer fallen", verlangte Herwig Schuster, Sprecher von Greenpeace. Auch der Energieversorger oekostrom AG und die IG Windkraft begrüßten die rechtlichen Schritte der Bundesregierung.

"Ich bin froh, dass sich zumindest ein Regierungsmitglied dem falschen Visegrad-Kurs der Außenministerin widersetzt, erklärte der stellvertretende SPÖ-Klubobmann Jörg Leichtfried. "Umweltministerin Köstinger scheint offensichtlich wenig von der Anbiederung Kneissls an die Visegrad-Staaten zu halten." Karin Kneissl ist zwar parteiunabhängig, wurde aber von der FPÖ nominiert, die sich für eine Mitgliedschaft Österreichs in den ex-kommunistischen EU-Ländern Mitteleuropas ausspricht.

Zustimmung zum Entschluss der Bundesregierung äußerte auch die Umweltsprecherin der Liste Pilz, Martha Bißmann. "Die Regierung hat gerade noch rechtzeitig die Notbremse gezogen", so die Nationalratsabgeordnete. Es wäre falsch, dass die gesamte Atomindustrie von europäischen Wettbewerbsregeln ausgenommen werde, "die Klage gegen das Putin-Orban-Projekt ist daher längst überfällig", meinte der Grüne Europa-Abgeordnete Michel Reimon.

In Österreich ist der Verzicht auf Atomkraft in der Verfassung verankert. Das einzige AKW des Landes in Zwentendorf ging nach einer Volksabstimmung nie in Betrieb. Seit Jahrzehnten kritisiert das Land die Nutzung von Atomenergie in Europa und setzt sich vor allem gegen den Bau und Betrieb von grenznahen Atomkraftwerken ein. Auch gegen die von der EU-Kommission gebilligten Staatshilfen für den Bau des neuen britischen Atomkraftwerks Hinkley Point in Großbritannien wurde Klage eingereicht.