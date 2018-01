Ein Schritt zur Annäherung

Die Tür zur EU will die Türkei nicht zuschlagen. Außenminister Cavusoglu trifft am Donnerstag auf seine österreichische Amtskollegin.

Istanbul/Wien. (czar/apa) Eine positive Gesprächsatmosphäre schaffen: Wenn die österreichische Außenministerin Karin Kneissl am heutigen Donnerstag in die Türkei reist, ist es das, was sie beim Treffen mit ihrem Amtskollegen Mevlüt Cavusoglu erreichen möchte. Es wäre gar nicht wenig, denn die Beziehungen zwischen Ankara und Wien sind seit Jahren angeschlagen - und eine Besserung war in den vergangenen Monaten auch nicht in Sicht.

In kaum einem EU-Land lehnt die Bevölkerung die Idee einer möglichen EU-Mitgliedschaft der Türkei so vehement ab wie in Österreich. Die meisten Politiker nehmen darauf Rücksicht. Sogar ins Regierungsprogramm der ÖVP-FPÖ-Koalition hat dies Eingang gefunden. Während in dem Dokument für eine Aufnahme der Westbalkan-Staaten in die Union geworben wird, ist parallel dazu festgeschrieben: "Keine Zustimmung zu einem EU-Beitritt der Türkei". Stattdessen will die Regierung in anderen Hauptstädten nach Verbündeten "zur Erreichung des endgültigen Abbruchs der EU-Beitrittsverhandlungen" suchen. Schon zuvor hatte der türkische Europaminister Ömer Celik dem damaligen Außenminister und jetzigen Bundeskanzler, Sebastian Kurz, "rassistische Politik" vorgeworfen.

Für einen Stopp der Gespräche mit Ankara wollte ebenfalls Ex-Bundeskanzler Christian Kern plädieren. Doch in der Runde seiner EU-Amtskollegen konnte er sich nicht mit dem Vorschlag durchsetzen. Die Verhandlungen stocken sowieso: Erst eines der Gesprächskapitel, zum Thema Wissenschaft und Forschung, konnte abgeschlossen werden - was übrigens vor gut zehn Jahren geschah, als ausgerechnet Österreich den EU-Ratsvorsitz innehatte. Ein paar Monate davor hatte Wien allerdings tagelang den Beginn der Verhandlungen selbst blockiert. Mittlerweile sind ohnehin etliche Bereiche in den Gesprächen eingefroren, nicht zuletzt wegen des Konflikts um die geteilte Mittelmeerinsel Zypern, in dessen Norden die Türkei noch immer tausende Soldaten stationiert hat.

Milliarden Euro für Flüchtlinge

Weiter verschlechtert hat sich das Verhältnis zwischen der Gemeinschaft und der Beitrittskandidatin vor eineinhalb Jahren. Auf einen gescheiterten Putschversuch reagierte die Regierung in Ankara mit Wellen von Entlassungen und Verhaftungen. Tausende Menschen in der öffentlichen Verwaltung, im Bildungswesen und in den Medien verloren ihren Job oder wurden inhaftiert. Der Ausnahmezustand in der Türkei wurde seitdem immer wieder verlängert, die Machtposition von Staatspräsident Recep Tayyip Erdogan immer mehr gestärkt.

Trotzdem hielt die EU an ihrem Flüchtlingsabkommen mit Ankara zu einer besseren Sicherung der EU-Außengrenzen fest. Nicht offiziell beendet wurden ebenso die Arbeiten am Ausbau der Zollunion zwischen den zwei Partnern - auch wenn sich Österreich gegen eine Vertiefung ausgesprochen hat und in Deutschland ähnliche Rufe laut werden.

Allerdings scheint sich die Türkei derzeit um eine erneute Annäherung an die Union zu bemühen. Einer der Gründe dafür könnten Zwistigkeiten mit den USA sein, dem wichtigsten Nato-Partner. Um sich international nicht zu isolieren, müsste Ankara an versöhnlicheren Gesten gegenüber der Union interessiert sein.

In wenigen Monaten sind denn auch schon hochrangige Treffen geplant. Noch im Frühling wollen EU-Spitzenpolitiker mit Staatspräsident Erdogan zusammenkommen, heißt es aus der EU-Kommission. Auch die Unterstützung der Türkei im Rahmen des Flüchtlingsabkommens solle fortgesetzt werden.

Der Deal beinhaltete nicht zuletzt Finanzhilfe zur Versorgung von Syrern, die ins Nachbarland geflohen waren. Drei Milliarden Euro sollen dafür zur Verfügung gestellt werden; knapp zwei Milliarden Euro sind nach Angaben der Kommission bereits ausbezahlt. Der Rest soll noch im Laufe des Jahres in die Türkei fließen.

Wunsch nach Normalisierung

Auch das könnte Kneissl und Cavusoglu bei ihrem Treffen Gesprächsstoff liefern. Das erste Telefonat zwischen den beiden soll vor wenigen Wochen jedenfalls positiv verlaufen sein. "Ich bin bereit dazu, die - bilateralen - Beziehungen zu normalisieren, wenn Sie auch dazu bereit sind": So berichtete Cavusoglu davon. Kneissl habe zugestimmt. "Herr Minister, ich mag die Türkei, ich mag die Türken", versicherte sie dem türkischen Chefdiplomaten laut dessen Aussage.