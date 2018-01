21 Monate Schonfrist

Brüssel. (czar/reu/apa) Ohne eine Übergangsfrist wird es nicht gehen: Zumindest in diesem Punkt sind sich die britischen und die EU-Verhandler einig, die die Trennung der Insel von der Gemeinschaft vorbereiten. Diese Periode soll 21 Monate dauern - darauf einigten sich die 27 EU-Staaten bei einem Ministertreffen in Brüssel. Wenn die Mitgliedschaft Großbritanniens am 29. März des kommenden Jahres endet, soll das Königreich noch bis 31. Dezember 2020 eine Übergangsphase erhalten. Für die Leitlinien dafür bekam EU-Chefverhandler Michel Barnier nun das Mandat.

Der Franzose sah darin ein Zeichen für die "starke Einheit" sowohl der 27 EU-Mitglieder als auch der EU-Institutionen wie Europäisches Parlament und EU-Kommission. Nun müsse London ebenfalls seine Position klar darlegen.





Von dort kamen denn auch prompt positive Reaktionen. Ein Sprecher von Premierministerin Theresa May begrüßte die Brüsseler Entscheidung. Doch gebe es noch in einigen Bereichen eine "gewisse Distanz" zwischen den Partnern.

Für das Königreich - und vor allem dessen Wirtschaft - bietet die Übergangsfrist die Möglichkeit, weiterhin Zugang zum Binnenmarkt der Gemeinschaft zu haben. Das bedeutet neben Rechten aber ebenso Pflichten. "Der gesamte EU-Rechtsbestand wird weiter auf Großbritannien angewendet, als wäre es ein Mitgliedsland", heißt es in dem Beschluss der EU-Minister. Auch Änderungen der EU-Regelungen müsse das Land in diesem Zeitraum nachvollziehen. Dies betrifft regulatorische, budgetäre und justizielle Aufgaben ebenso wie die Überwachung und Durchsetzung von EU-Politik, einschließlich der Zuständigkeit des Europäischen Gerichtshofs. Da Großbritannien auch noch Mitglied in der Zollunion sein werde, müsse es die EU-Handelspolitik, Zolleintreibung und Grenzkontrollen für die EU weiter durchführen.

Stimmrechte werden der Insel nach ihrem EU-Austritt in gut einem Jahr allerdings keine mehr gewährt. So wird das Land nicht mehr in den EU-Institutionen vertreten sein und auch bei EU-Entscheidungen nicht mehr berücksichtigt.

Die Zeit drängt

Die Details der Übergangsfrist sollen nun die Teams von Barnier und David Davis, der für die Briten verhandelt, ausarbeiten. Die Gespräche könnten bald alle 14 Tage stattfinden, hatten EU-Diplomaten noch in der Vorwoche gesagt. Die Eile sei nötig, wenn der Brexit-Fahrplan eingehalten werden soll und ab März über einen Handelspakt für die Zeit nach Dezember 2020 beraten werden soll.

Doch die Frage nach dem künftigen Verhältnis zwischen der Insel und dem Kontinent wird für die EU zum Drahtseilakt. Eines der wichtigsten Ziele der Union ist, öffentlich zu demonstrieren, dass Nichtmitglieder wie bald Großbritannien schlechtergestellt sind als die verbleibenden 27 Staaten. Der Ansatz spricht für den Aufbau möglichst großer Hürden. Andererseits plädieren EU-Unternehmen für reibungslose Handelsbeziehungen, da Großbritannien einer der wichtigsten Absatzmärkte für sie ist.

Dabei drängt die Zeit. Denn erst im Dezember des Vorjahres gab es einen Durchbruch in den Gesprächen, der der jetzigen Verhandlungsphase vorausging. Die Regierung in London hat sich mittlerweile sowohl bei ihren finanziellen Verpflichtungen gegenüber der Union, den Rechten der EU-Bürger auf der Insel nach dem Brexit und der Grenze zwischen Irland und Nordirland erheblich auf die EU zu bewegt.

Im Dezember erklärte Barnier noch, dass er als einzige Möglichkeit für einen künftigen Vertrag eine Vereinbarung nach dem Vorbild des Freihandelsabkommens mit Kanada sieht. Brexit-Minister Davis ist das zu wenig, er wünscht sich ein "Kanada plus plus plus". Denn in der Vereinbarung mit der EU müssten auch Dienstleistungen, Luftfahrt, Atompolitik und Datenwirtschaft berücksichtigt werden.

Viele Details sind daher noch offen. Dennoch strebt Barnier weiter an, im Oktober einen Brexit-Vertrag ausgehandelt zu haben. Dies sei nötig, um ausreichend Zeit für die Ratifizierung in den Mitgliedstaaten vor dem Austrittsdatum zu haben.