"Ohne Marktdisziplin keine Solidarität"

Die Eurokrise rund um Griechenland verschärfte die Differenzen zwischen den Mitgliedstaaten. © afp Die Eurokrise rund um Griechenland verschärfte die Differenzen zwischen den Mitgliedstaaten. © afp



"Wiener Zeitung":Frankreichs Präsident Emmanuel Macron wartet auf die Regierungsbildung in Deutschland, damit er endlich seine Reformvorhaben für die Eurozone vorantreiben kann. Aber haben die zwei Länder nicht allzu unterschiedliche Ansätze dafür?

Clemens Fuest: Sie haben unterschiedliche Vorstellungen von Wirtschaftspolitik. In Deutschland wurden Regeln immer sehr stark betont und die Unabhängigkeit von Institutionen. Die deutsche Nachkriegsgeschichte ist eng verbunden mit der Bundesbank und der Erfahrung, dass eine unabhängige und stabilitätsorientierte Geldpolitik die Grundlage des Wohlstands bildet. Insofern gibt es in Deutschland ein gewisses Misstrauen gegenüber der Politik und Ad-hoc-Entscheidungen.

Information Zur Person: Clemens Fuest ist seit April 2016 Präsident des Ifo-Wirtschaftsforschungsinstituts. Er ist Professor für Volkswirtschaftslehre an der Ludwig-Maximilians-Universität München.

In Frankreich hingegen gibt es eher die Erfahrung, dass eine Regierung in Krisen Handlungsspielraum braucht und dass man sich nicht so sehr im Vorhinein mit Regeln binden sollte. Es existiert auch eine starke Vorstellung von Souveränität: Dass die staatliche Finanzpolitik dem Druck von Märkten ausgesetzt ist und dass etwa ein Staat in die Insolvenz geschickt wird, ist dort schwer zu akzeptieren. Daher wird also in Deutschland die Marktdisziplin eher positiv gesehen und in Frankreich sehr skeptisch. Dort wird vielmehr die Risikoteilung betont, was wiederum in Deutschland schnell Befürchtungen auslöst, dass dies zu politischem Leichtsinn führt.

Diese unterschiedlichen Ansätze haben auch die Debatte um die Rettung Griechenlands geprägt, in der die Sparvorgaben teils stark kritisiert wurden. Wie sehr hat die Schuldenkrise die Gräben zwischen den Eurostaaten weiter vertieft?

Es geht nicht nur um ideologische Differenzen, um die Vorstellungen von Wirtschaftspolitik. Das andere sind handfeste Interessenunterschiede. Frankreich hat stärkere Verbindungen zu Südeuropa und sieht sich als dessen Anwalt. Diese Unterschiede waren bei der Gründung der Währungsunion noch theoretisch: Die typisch deutsche Position war, die Schuldenregeln im Vertrag von Maastricht zu konkretisieren und sich zu überlegen, wie diese Regeln umgesetzt werden können. In Frankreich war eher der Zugang, sich nicht allzu lang damit zu beschäftigen und nicht allzu sehr durch Regeln binden zu lassen.

Mit der Eurozone hat die Theorie Gestalt angenommen, und es kam die praktische Anwendung. Noch stärker zeigte sich das in der Eurokrise. Aber auch da hat es immer wieder Versuche gegeben, eine gemeinsame Position zu finden. So nahmen sich Deutschland und Frankreich 2011 beim Gipfel von Deauville vor, die No-bailout-Klausel anzuwenden, also nicht für überschuldete Mitgliedstaaten zu haften. In Deutschland wurde dies begrüßt, in anderen Ländern - auch Frankreich - gab es Einwände, weil das als Auslöser für den Vertrauensverlust an den Kapitalmärkten gesehen wurde. Das war aber beabsichtigt: Wenn jemand den Gläubigern sagt, dass er nicht die Schulden Griechenlands oder Italiens zahlen wird, dann werden die Märkte zumindest nervös.