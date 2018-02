EU will Beitrittsprozess der Westbalkan-Staaten beschleunigen

Am 1. Juli 2013 wurde die kroatische Flagge vor dem EU-Parlament in Straßburg gehisst. Die nächsten Balkanstaaten werden der Union aber wohl nicht vor dem Jahr 2025 beitreten. © afp Am 1. Juli 2013 wurde die kroatische Flagge vor dem EU-Parlament in Straßburg gehisst. Die nächsten Balkanstaaten werden der Union aber wohl nicht vor dem Jahr 2025 beitreten. © afp



Brüssel/Berlin. (rs) Eine Beitrittsperspektive hatte die EU den Balkan-Staaten bereits 2003 gegeben. Doch danach hat sich abgesehen von den Aufnahmen Sloweniens und Kroatiens in den Jahren 2004 und 2013 vergleichsweise wenig getan. Die EU war mit sich selbst sowie der Euro- und Schuldenkrise beschäftigt und der Balkan rutschte immer stärker aus dem Fokus. Statt konkreter Initiativen kamen aus Brüssel vor allem vertröstende Worte.

Doch seitdem Russland und China immer stärker versuchen, dieses Vakuum zu füllen, besinnt sich auch die EU wieder des Balkans. So will die EU-Kommission, die am heutigen Dienstag in Straßburg ihre Westbalkan-Strategie vorlegt, offenbar den Beitrittsprozess für Serbien, Montenegro, Mazedonien, Bosnien-Herzegowina, Albanien und den Kosovo maßgeblich beschleunigen. "Eine EU-Mitgliedschaft der Westbalkan-Staaten ist im politischen, sicherheitspolitischen und wirtschaftlichen Interesse der Union", zitiert die Zeitung "Die Welt" aus ihr schon vorliegenden Dokumenten der EU-Kommission. In dem Papier ist auch die Rede von einer "historisch günstigen Gelegenheit" für die sechs Staaten, ihre Zukunft fest und unwiderruflich an die EU zu binden.





Serbien und Montenegro könnten aus Sicht der EU-Kommission bereits 2025 der Europäischen Union beitreten. "Mit einem starken politischen Willen, der Umsetzung von Reformen und der noch ausstehenden Lösung von Streitigkeiten mit Nachbarn sollten Montenegro und Serbien bis 2025 für eine Mitgliedschaft bereit sein", heißt es in dem Dokument, in dem konkret ein "umfassendes, rechtlich bindendes Normalisierungsabkommen zwischen Serbien und Kosovo" gefordert wird.

Deutschland auf der Bremse

So zuversichtlich wie die EU-Kommission sind allerdings längst nicht alle. Denn mit Österreich und den osteuropäischen Ländern gibt es zwar starke Befürworter eines raschen Beitritts der Westbalkanstaaten, vor allem in Westeuropa überwiegen aber die Bedenken. Als Problem werden dabei neben den nicht unbeträchtlichen Kosten vor allem die schleppenden Reformen betrachtet. Denn dass Fortschritte nur zögerlich und oft wenig nachhaltig vor sich gehen, lähmt nicht nur den politischen Prozess an und für sich. Auch die Bekämpfung der noch immer vorhandenen Auswüchse bei Korruption und organisierter Kriminalität kommt unter diesen Bedingungen nur langsam voran. Immer wieder wird in westlichen Diplomatenkreisen daher auch davor gewarnt, die Fehler der Osterweiterung von 2007 zu wiederholen. Denn viele EU-Vertreter sind heute der Meinung, dass Rumänien und Bulgarien in die EU aufgenommen wurden, ehe sie dafür reif waren.

Öffentlichkeitswirksam auf die Bremse ist am Montag jedenfalls schon Deutschland getreten. "So etwas wie automatische Beitritte zu vorher festgelegten Daten wird es natürlich nicht geben", sagte Regierungssprecher Steffen Seibert mit Blick auf die Bestrebungen, Serbien und Montenegro bis zum Jahr 2025 in die Gemeinschaft aufzunehmen. Denn es sei klar, dass "etliche dieser Beitrittskandidaten noch umfangreiche Reformen in ihren Ländern umzusetzen haben."