London schließt Zollunion kategorisch aus

EU-Chefverhandler Barnier (l.), und sein britisches Gegenüber Davis. © afp/Leal-Olivas EU-Chefverhandler Barnier (l.), und sein britisches Gegenüber Davis. © afp/Leal-Olivas



London. (ag.) Der Freihandel mit der EU soll mit dem Brexit der Vergangenheit angehören: Die britische Premierministerin Theresa May schließt jede Art von Zollunion nach dem Brexit aus, wie britische Medien am Sonntagabend unter Berufung auf Regierungskreise berichten. "Es ist nicht unsere Politik, in der Zollunion zu sein. Es ist nicht unsere Politik, in [irgend]einer Zollunion zu sein", hieß es am Montag im Regierungssitz Downing Street.

Zuvor hatten Medien tagelang darüber spekuliert, dass London eine teilweise Mitgliedschaft in der Zollunion anstreben wollen könnte. Damit solle ein freier Warenverkehr zwischen Großbritannien und der EU nach dem Brexit gewährleistet werden. Gleichzeitig könne das Land in Sachen Dienstleistungen die Freiheit haben, Handelsverträge mit Drittstaaten abschließen zu können, hieß es. Damit hätten auch Grenzkontrollen zwischen dem EU-Mitglied Irland und dem britischen Nordirland vermieden werden können - eines der kniffligsten Probleme, die der britische EU-Austritt mit sich bringt.





Doch dem erteilte May nun eine Absage.

May massiv unter Druck

Die Premierministerin hat dem heftigen Druck nachgeben müssen, der vonseiten der Befürworter eines klaren Bruchs mit Brüssel ausgeübt wird. Gerüchte über eine Rebellion machen die Runde. Von einem Brexit-"Dream Team" unter der Führung von Außenminister Boris Johnson ist die Rede. Der hatte einem Zeitungsbericht zufolge mit "der Kavallerie" gedroht, sollte der Vorschlag einer künftigen Mitgliedschaft in der Zollunion bei Kabinettssitzungen in dieser Woche auf den Tisch kommen.

Die britische Innenministerin Amber Rudd gab sich jedenfalls frohgemut und kämpferisch, was die künftigen Handelsbeziehungen zur EU betrifft. "Wir wollen ein maßgeschneidertes Abkommen. Wir werden nicht vor der Schlacht aufgeben", so Rudd.

Unter diesen Vorzeichen reiste am Montag EU-Chefunterhändler Michel Barnier nach London, um mit May und Brexit-Minister David Davis über den Austritt zu verhandeln. Es war der Auftakt einer neuen Runde der Gespräche in Brüssel in dieser Woche. Davies bestätigte nach der Unterredung, dass das Verlassen der EU den Austritt aus der Freihandelszone bedeute. Barnier meinte, das hätte automatisch zur Folge, dass es Zölle und andere Hindernisse geben werde. Er betonte zudem, dass es nun "sehr rasch Erfolge geben" müsse. Barnier meinte, man warte auf die offizielle Position Großbritanniens zum Brexit. Er meinte, er hoffe jetzt auf rasche Fortschritte.

Von Dienstag an soll es mit den Brexit-Gesprächen in Brüssel auf technischer Ebene weitergehen. Die Verhandlungsrunde läuft die ganze Woche. Gesprochen wird über die künftige Grenze zwischen dem EU-Mitglied Irland und dem britischen Nordirland und weiterhin über die geplante Übergangsphase nach dem EU-Austritt im März 2019. Die Gespräche darüber sollen bis zum nächsten EU-Gipfel am 22. und 23. März abgeschlossen sein. Danach sollen die Verhandlungen über ein Handelsabkommen folgen, das für viele Unternehmen in Großbritannien und auf dem Kontinent besonders wichtig ist.

Neuer Streit um EU-Bürger

Die aktuelle Verhandlungsrunde dürfte vom wieder aufgeflammten Streit über die Rechte von EU-Bürgern in Großbritannien überschattet werden. Es bestehe ein Unterschied zwischen denjenigen, die vor dem Brexit nach Großbritannien gekommen seien, und denen, "die kommen werden, wenn sie wissen, dass Großbritannien kein Mitglied der EU mehr ist", hatte May am Donnerstag gesagt. Die EU beharrt allerdings darauf, dass an den Rechten der EU-Bürger in Großbritannien nicht gerüttelt wird.