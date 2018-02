Poroschenko im Zwielicht

Kiew. Für Freundlichkeiten hat Artjom Sytnik keine Zeit. Ein kurzes Kopfnicken, ein Grummeln zum Gruß. Achtlos knetet er die Visitenkarten der früheren Gäste zwischen seinen Fingern. Ohne Augenkontakt wird er während des Gesprächs immer wieder ungeduldig mit den Karten, wie die der "New York Times", auf die Tischplatte klopfen, als zähle er die Sekunden herunter.

Sytnik hat dieser Tage in seinem Amt wahrlich wenig zu lachen. Vor knapp drei Jahren ist der 38-jährige Ukrainer als Direktor in das neu geschaffene "Nationale Anti-Korruptions-Büro der Ukraine" (Nabu) eingezogen. Eine Institution, die aufräumen sollte mit der Korruption im Land, eine der Hauptforderungen des Maidan vor vier Jahren. Erst vor wenigen Wochen, im Dezember, wurde er beinahe seines Amtes enthoben. In ukrainischen Medien wird er dieser Tage als Widersacher des Machtblocks um Präsident Petro Poroschenko, der am Donnerstag in Wien zu einem Arbeitsbesuch weilt, diffamiert. Dass ihm zu Jahresbeginn wegen eines "administrativen Vergehens" eine Strafe von 1700 Hrywnja (knapp 50 Euro) aufgebrummt wurde, gehört dabei noch zu den harmloseren Lappalien.

Im Gegenzug für IWF-Kredite und EU-Visumsfreiheit haben die westlichen Partner den neuen Machthabern in Kiew das Versprechen abgerungen, die Korruption im Land zu bekämpfen. Wie mit dem Nabu, bisher die einzige wirkliche Erfolgsgeschichte im Kampf gegen die organisierte Kriminalität. 650 Mitarbeiter hat das Nabu bisher eingestellt, darunter 200 Detektive, von FBI und EU geschult, um hochrangige Korruption aufzudecken. In den Gängen des dreistöckigen Ziegelbaus in der Nähe des Kiewer Bahnhofs haben sich gerade die Kandidaten für die nächste Auswahlrunde angestellt. Die Kriterien sind streng, der Andrang ist groß.

Das Nabu hat sich einen Ruf als unabhängige Institution erworben, die selbst davor nicht zurückschreckt, gegen die "Unberührbaren" des Systems zu ermitteln. Wie gegen den Sohn des mächtigen Innenministers Arseni Awakow. Doch je hochrangiger die Korruptionsfälle geworden sind, desto schärfere Geschütze wurden gegen das Nabu in Stellung gebracht: Schmutzkampagnen, Schikanen, Gesetze, die die Vollmachten des Büros beschränken. "Der Druck gegen uns ist auch ein Indikator dafür, wie gut wir arbeiten", sagt Sytnik. Doch wenn Sytnik über die letzten Monate spricht, dann lässt er immer wieder Worte fallen wie "offene Phase", "Kampf" oder sogar "Krieg".