Die lachenden Dritten - die Sozialisten

(apa/wak) Katalonien scheint in fast zwei gleich große Hälften geteilt - jene der Unabhängigkeitsbefürworter und jene der Gegner.

Regierungsfähige Mehrheiten müssen sich nach Meinung von Politikexperten also außerhalb diese Dichotomie finden. Hier könnte die Stunde der katalanischen Sozialisten schlagen. Denn viele Kombinationsmöglichkeiten für eine Regierung gibt es nicht. Die einzige vorstellbare, transversale Allianz dürfte aus den separatistischen Linksrepublikanern (ERC), den Sozialisten (PSC) und dem linken Wahlbündnis "CatComú - Podem" bestehen. Die Sozialisten in Madrid haben den Entzug des Autonomie-Status mitgetragen, die katalanische Schwester will zwar auch nicht die Unabhängigkeit, zeigt aber Fingerspitzengefühl. "Moderater Katalanismus und die Linke. Das ist die einzige Alternative zum Separatismus, der uns Katalanen spalten will", stellte PSC-Spitzenkandidat Miquel Iceta am Wochenende auf einem Wahlkampfmeeting in L’Hospitalet de Llobregat klar. "Katalonien verlangt nach friedlichem Zusammenleben, Eintracht und Dialog und dafür brauchen wir das Geschick von Miquel Iceta", hob auch der sozialistische Generalsekretär Pedro Sanchez im Wahlkampf hervor.





Tatsächlich ist PSC-Spitzenkandidat Miquel Iceta bekannt dafür, Brücken zu allen Parteien aufbauen zu können.

Und nachdem der ERC nachgesagt wird, dass sie sehr gerne in die Regierung wollen und bereit sind, den Weg zur Unabhängigkeit nur sehr langsam in die Tat umzusetzen, scheint eine linksgerichtete Regierung, die sich auf die Durchsetzung von mehr Autonomie-Rechten für die Region einigt, mehr als wahrscheinlich.