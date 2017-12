Der abgesetzte Präsident auf der Flucht

(wak) Es war eine abenteuerliche Flucht, mit der der abgesetzte Regionalpräsident Carles Puigdemont das Land verlassen hat - innerhalb von 24 Stunden, nachdem die Zentralregierung in Madrid die Zwangsverwaltung der Region beschlossen hatte. Es fing an mit einem Versteckspiel um das Anwesen der Familie Puigdemont in einem gutbürgerlichen Vorort von Barcelona. Ein Regionalpolizist der Mossos lieh sich ein Auto bei einem befreundeten Pärchen aus "für die Arbeit", die Frau von Puigdemont fuhr wiederum ihrerseits mit dem eigenen Auto aus der Garage - da drinnen soll sich Puigdemont versteckt haben, bis er schließlich in das anonyme Leihauto des Polizisten wechselte. So konnte er bis nach Frankreich fahren, um dort den Flug nach Brüssel anzutreten, während die meisten anderen Mitstreiter der abgesetzten Regierung am Montag in U-Haft genommen worden waren. Nun machte Puigdemont von Brüssel aus Wahlkampf, sein verkleinertes Bündnis heißt nun: "Junts per Catalunya" (Gemeinsam für Katalonien) - der Ex-Regierungspartner ERC wollte diesmal nicht mehr gemeinsam mit Puigdemont antreten. "Wir werden heute erneut die Stärke eines unbeugsamen Volkes unter Beweis stellen", twitterte Puigdemont am Wahltag. Er muss mit Verlusten rechnen.