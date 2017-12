Vertrautenverlust

London. (red) Der Schritt dürfte Theresa May wohl mehr als schwer gefallen sein. Denn mit Damian Green verliert die mitten in den Brexit-Verhandlungen steckende britische Premierministerin nicht nur das dritte Kabinettsmitglied innerhalb weniger Wochen. Der 61-jährige Vize-Premier, der in der Nacht zum Donnerstag von May zum Rücktritt gezwungen wurde, galt auch als einer ihrer engsten Vertrauten. Schon in den 70er Jahren, als sie an der renommierten Universität von Oxford zusammen studierten, waren die beiden befreundet gewesen.

Doch der immer stärker hochkochende Pornografie-Skandal um ihren Stellvertreter hatte May letztendlich keine Wahl gelassen. So hatte die "Sunday Times" Anfang November darüber berichtet, dass bei Ermittlungen über die Herausgabe von Regierungsinformationen im Jahr 2008 auch tausende pornografische Fotos auf dem Dienstrechner des Politikers entdeckt worden waren. Die Bilder waren zwar nicht illegal, aber teilweise derartig "extrem", dass die Polizei damals die Staatsanwaltschaft konsultierte, um zu klären, ob Ermittlungen eingeleitet werden müssen.





Zum Verhängnis wurde Green, der auch Mays Kabinettschef war, aber nicht primär der Besitz der Besitz von pornografischem Material. Sondern dass der Vizepremier laut dem am Mittwoch vorgelegten Untersuchungsbericht des Büros der Premierministerin in diesem Zusammenhang gleich mehrmals gelogen hatte. So soll Green nicht nur den Besitz des Materials bestritten haben, sondern auch die Unwahrheit gesagt haben, als es darum ging, ob er von den polizeilichen Ermittlungen wusste oder nicht. Green habe damit leider die hohen Erwartungen, die an Minister gestellt werden, nicht erfüllt und gegen den Regierungscode verstoßen, erklärte May, nachdem der Untersuchungsbericht vorgelegt worden war. Sie sei darüber "ausgesprochen betrübt".

Erschwerend war für Green hinzugekommen, dass in den vergangenen Wochen auch Belästigungsvorwürfe laut wurden. So hat die Autorin und Wissenschaftlerin Kate Maltby angegeben, das Green sich ihr 2015 gegen ihren Willen genähert und anschließend eine obszöne Textnachricht geschrieben habe. Green erklärte, er erinnere sich nicht an den Vorfall, entschuldigte sich aber bei der Frau.

Die Debatte über sexuelle Belästigung hatte nach den Vorwürfen gegen den Hollywood-Produzenten Harvey Weinstein auch in London Kreise gezogen. Vorigen Monat musste Mays Verteidigungsminister Michael Fallon den Hut nehmen, nachdem er "unangemessenes Verhalten" eingestanden hatte.

Ein Mann des Ausgleichs

Für die konservative Premierministerin, die im November auch die über ihre eigenmächtige Politik gestolperte Entwicklungshilfeministerin Priti Patel verloren hatte, ist der Abschied Greens aber nicht nur eine persönlich schwierige Angelegenheit. Der gebürtige Waliser hatte ihr nach der verkorksten Parlamentswahl auch geholfen, die Reihen der tief zerstrittenen konservativen Partei zu schließen und zugleich die schwierigen Brexit-Verhandlungen mit der EU zu führen. Vor allem Green war es zu verdanken, dass die Unzufriedenheit bei all jenen Tories eingedämmt wurde, die sich von May im Wahlkampf ignoriert fühlten.

In den Brexit-Verhandlungen mit der Europäischen Union hatte May vorige Woche zwar einerseits beim Gipfeltreffen in Brüssel einen Erfolg verbuchen können, weil dort grünes Licht für die Aufnahme von Gesprächen über ein Freihandelsabkommen gegeben wurde. Andererseits sicherte sich das britische Parlament, in dem May ohnehin auf die Unterstützung der nordirischen DUP angewiesen ist, gegen den Willen der Premierministerin ein entscheidendes Veto-Recht zu. Bei der noch zu verhandelnden Brexit-Vereinbarung haben nun die Abgeordneten das letzte Wort.