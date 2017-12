Die linke Protestpartei ohne klare Ansage

© Josep Lago/afp © Josep Lago/afp



(wak) Die Unabhängigkeitsfrage hat den katalanischen Flügel der linken Protestpartei Podemos aufgerieben. Denn während der Bundesvorsitzende Pablo Iglesias zwar die Wichtigkeit der Selbstbestimmung der Katalanen hervorhebt, so hat er sich dennoch gegen eine einseitige Unabhängigkeitserklärung ausgesprochen. Nachdem die Madrider Parteiführung den katalanischen Parteivorstand Podem wegen deren Nähe und Sympathien zu den Separatisten kritisiert hatte, trat praktisch die Hälfte der katalanischen Podem-Fraktion inklusive Generalsekretär zurück.

Der verbliebene Rest der Podem-Politiker schloss sich dem Bündnis der Bürgermeisterin von Barcelona, Ada Colau, an. Das Bündnis hat sich sowohl gegen die einseitige Unabhängigkeitserklärung ausgesprochen sowie auch die Entmachtung der Regionalregierung durch den Verfassungsartikel 155. "CatComú-Podem" will sich für ein Referendum im Einvernehmen mit der Zentralregierung in Madrid einsetzen.





Vor allem Wähler der linken Kleinpartei CUP könnten zu CatComú-Podem wechseln, hieß es im Vorfeld. Am Wahlabend stand die Gruppierung bei 6 Prozent.