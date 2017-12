Die Sozialisten legten zu

© Javier Soriano/afp © Javier Soriano/afp



(wak) Katalonien scheint in fast zwei gleich große Hälften geteilt - jene der Unabhängigkeitsbefürworter und jene der Gegner.

Regierungsfähige Mehrheiten müssen sich nach Meinung von Politikexperten also außerhalb diese Dichotomie finden. Beobachter hatten gehofft, dass hier die Stunde der katalanischen Sozialisten schlagen, könnte. Sie haben sich nach voraussichtlichen Zahlen um zwei Sitze auf 18 (statt 16) verbessert - das sind rund 13 Prozent der Stimmen. Doch die das verbindende linke Lager, von dem manche geträumt hatten, hat bei weitem nicht genug stimmen.





Denn die separatistischen Linksrepublikanern (ERC) enttäuschten die Prognosen mit nur 32 Sitzen, und das linken Wahlbündnis "CatComú - Podem" fällt von 11 auf 8 Sitze zurück. Damit haben alle drei Parteien zusammen keine absolute Mehrheit.

Die Sozialisten haben in Madrid haben den Entzug des Autonomie-Status mitgetragen, die katalanische Schwester will zwar auch nicht die Unabhängigkeit, zeigt aber Fingerspitzengefühl. "Moderater Katalanismus und die Linke. Das ist die einzige Alternative zum Separatismus, der uns Katalanen spalten will", stellte PSC-Spitzenkandidat Miquel Iceta am Wochenende auf einem Wahlkampfmeeting in L’Hospitalet de Llobregat klar. "Katalonien verlangt nach friedlichem Zusammenleben", hob der sozialistische Generalsekretär Pedro Sanchez hervor.

Die Sozialisten haben aber trotzdem deutlich besser abgeschnitten als die konservative Volkspartei von Mariano Rajoy, der den Entzug der Autonomie in die Wege geleitet hat. Der PP ist von 11 Sitzen auf 4 Sitze abgestürzt.