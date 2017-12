Der Dialog, den sie meinen

Madrid/Barcelona. "Die spanische Regierung möchte gerne den Dialog anbieten", sagt der spanische Regierungschef Mariano Rajoy. Er zuckt merklich mit dem Auge. "Möchte" ist in dem Fall wahrscheinlich ein Euphemismus. Denn das Wahlergebnis in Katalonien ist weit weg von dem, was sich Madrid gewünscht oder erhofft hatte.

Und wenn Rajoy den Dialog anbietet, macht er dennoch im nächsten Satz klar: Der Dialog, den er meint, "muss sich immer innerhalb der Gesetze bewegen". Innerhalb der Gesetze ist die Parole der Gegner der Abspaltung der katalanischen Region. Denn eine Sezession oder eine Abstimmung darüber ist laut der spanischen Verfassung verboten - die von der Unteilbarkeit des spanischen Staates ausgeht.





Bei den vorgezogenen Regionalwahlen in Katalonien haben zusammengenommen die drei separatistischen Parteien beziehungsweise Bündnisse einmal mehr die absolute Mehrheit davongetragen. Von den 135 Sitzen konnten sie 70 für sich gewinnen. 2015 waren es allerdings noch 72. Und 2012 waren es sogar 74. Damals war die Unabhängigkeit aber nur ein Slogan.







Für Rajoy verlieren die separatistischen Parteien zwar Zulauf, "aber nicht so schnell, wie es uns lieb wäre", gibt er auf einer Pressekonferenz am Tag nach der Wahl zu. Eines sei durch die Wahlen umso deutlicher geworden: "Niemand kann im Namen von Katalonien sprechen. Katalonien ist kein Monolith, Katalonien ist pluralistisch", richtet Rajoy klar an die Adresse der Separatisten. Und er als Präsident der spanischen Regierung - wie der Premier offiziell genannt wird - bemühe sich, alle Wünsche zu berücksichtigen. Sofern sie sich "innerhalb der Gesetze" bewegen.

Rajoy hat schon oft diesen Dialog angeboten. Kataloniens abgesetzter Regierung war das kategorische Ausschließen einer Unabhängigkeit immer zu wenig. Kataloniens abgesetzter Präsident Carles Puigdemont ließ ebenfalls auf dem Weg der Eskalation immer wieder wissen, dass er der spanischen Regierung die Hand zum Dialog ausstrecke. Doch Madrid wollte nicht über das Unaussprechliche reden. Und so hatten sich beide Seiten den Anschein gegeben, bereit zu sein, nach Lösungen zu suchen, ohne aber Kompromisse einzugehen.

Auch am Freitag ging das Spiel weiter. Noch vor der Pressekonferenz Rajoys ließ der geflüchtete ehemalige Präsident Kataloniens von Brüssel aus wissen, dass er bereit sei, sich mit Rajoy "irgendwo in Europa, außer in Spanien" zu treffen - denn schließlich ist in Spanien ein Haftbefehl wegen Rebellion, Aufruhr und der Veruntreuung von öffentlichen Geldern gegen ihn ausgestellt worden. Der Aufenthalt im Heimatland ist also nicht unproblematisch. Das weiß auch Rajoy. Der spanische Premier nahm die Frage, ob er sich mit Puigdemont außerhalb von Spanien treffen will, für eine Spitze gegen den verhassten Katalanen zum Anlass: Er, Rajoy, "würde sich gerne mit der Wahlsiegerin treffen". Denn die "Señora Inés Arrimadas", Vorsitzende der liberalen Ciudadanos, die dezidiert gegen die Unabhängigkeit sind, habe schließlich "nicht nur die meisten Sitze, sondern auch die meisten Stimmen" erhalten.