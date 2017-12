Vorne, aber weit hinten

Augen zu und durch praktiziert hier Beppe Grillo. © afp/Pizzoli Augen zu und durch praktiziert hier Beppe Grillo. © afp/Pizzoli



Rom. (da) Bei seinem Amtsantritt im Dezember 2016 galt Italiens Premier Paolo Gentiloni als politisches Leichtgewicht. Ein Jahr später ist die Kritik verstummt, der Sozialdemokrat hat sich Respekt verschafft. Am Donnerstag muss der 63-Jährige allerdings teils schlechte Nachrichten überbringen, wenn er seine Jahresbilanz präsentiert. Denn nicht nur die Mitte-rechts-Parteien und die populistische Fünf-Sterne-Bewegung stimmten kürzlich gegen das umstrittene Einbürgerungsgesetz. Auch Senatoren von Gentilonis Partito Democratico (PD) wollen nicht, dass in Italien geborene Flüchtlingskinder die Staatsbürgerschaft erhalten. Erwartet wird daher, dass Staatspräsident Sergio Mattarella umgehend nach Gentilonis Rede das Parlament auflösen und den Wahltermin bekanntgeben wird. Als wahrscheinlicher Termin gilt der 4. März.

Berlusconi hofft auf Richter

"Der 4. März ist als Wahltermin perfekt. Je früher man wählt, desto besser ist es", sagte der Chef der Lega Nord, Matteo Salvini. Wiewohl mit der Lega in einem Bündnis, sind die Vertreter von Forza Italia gegenteiliger Meinung, sie würden gerne am spätmöglichsten Termin, dem 20. Mai, wählen lassen. Sie hoffen, dass der Europäische Gerichtshof für Menschenrechte (EGMR) in der Zwischenzeit das Ämterverbot gegen Parteichef Silvio Berlusconi aufhebt. 2013 hatte der Ex-Premier infolge einer rechtskräftigen Verurteilung wegen Steuerbetrugs sein Parlamentsmandat verloren. Sollte der EGMR der Klage Berlusconis stattgeben, will der mittlerweile 81-Jährige selbst bei der Parlamentswahl kandidieren.





Spätestens der Sieg des Forza-Italia-Kandidaten (FI) bei der Regionalwahl in Sizilien im November machte klar, dass mit Berlusconi und seinen Mitstreitern zu rechnen ist - gleich, wie miserabel das internationale Image des "Bunga Bunga"-Politikers ist. Mit 16 Prozent ist FI stärkste Kraft des Mitte-rechts-Lagers, die Lega kommt laut Umfrage des Ixè-Instituts auf 12 Prozent. Inklusive weiterer kleiner Parteien hält das Bündnis bei 36,6 Prozent.

Größte Partei ist die Fünf-Sterne-Bewegung (M5S), 29 Prozent würden für sie stimmen. Damit liegt die Truppe um Beppe Grillo weit hinter ihrem Ziel, 40 Prozent. Allianzen will M5S nicht eingehen, also müsste die Bewegung aus eigener Kraft zulegen.

Im Windschatten von Grillos verbalrabiatem Anti-Establishment-Kurs, mit dem er sowohl links als auch rechts der Mitte zu punkten versucht, schlägt Luigi Di Maio sanftere Töne an. "Wir wollen kein populistisches, extremistisches oder antieuropäisches Italien. Unser Ziel ist, aufzubauen und nicht zu zerstören", sagte der Spitzenkandidat für die Parlamentswahl. Pläne für den EU-Austritt Italiens gebe es nicht, ein Referendum über den Verbleib in der Eurozone sei der letzte Schritt, sollten die Forderungen der Mittelmeerländer in Brüssel auf taube Ohren stoßen.

31-jähriger Spitzenkandidat

Ausgerechnet Berlusconi appelliert, nicht eine "Bande verantwortungsloser Politprofis mit einem alten Komiker an der Spitze" zu wählen. Denn Grillo ventilierte einst, nach dem Austritt aus der Eurozone würde Italien seine Schulden kappen und die heimischen Banken verstaatlichen. Der 31-jährige Di Maio verweist dagegen auf seine Jugend und stellt sich in eine Reihe mit Bundeskanzler Sebastian Kurz (31) sowie Frankreichs Präsidenten Emmanuel Macron (40).

Als juveniler Hoffnungsträger eines geriatrischen Politsystems wurde früher auch Matteo Renzi bejubelt. Der Ex-Premier ist zwar auch erst 42 Jahre alt, aber in Sachen Machterhaltung ein Sesselkleber der alten Schule. Die Antipathie in der Linken ging so weit, dass sich Senatspräsident Pietro Grasso vom PD lossagte, er gründete "Frei und Gleich" (LeU). Die Liste hält bei 7,3 Prozent, während der PD alleine auf knapp 23 Prozent kommt; samt kleinen Partnern sind es 26 Prozent. Ein Bündnis zwischen PD und LeU scheint derzeit undenkbar. Damit rangiert Renzi sowohl hinter M5S als auch der Mitte-rechts-Allianz - und hat kaum Chancen, nach seinem Abgang 2016 wieder als Premier in den Palazzo Chigi in Rom einzuziehen.

Zur Nebensache gerät durch den Wahlkampf, dass Italien Anfang 2018 den OSZE-Vorsitz von Österreich übernimmt. Der Austria Presse Agentur sagte ein Diplomat, er habe noch nie eine so schlecht vorbereitete Präsidentschaft gesehen.