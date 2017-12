Stichtag im Grenzstreit zwischen Slowenien und Kroatien

Ljubljana/Zagreb. Die sechs Monate sind morgen, Freitag, vorbei. So lange dauerte die Frist, in der sich Slowenien und Kroatien auf die Umsetzung des internationalen Schiedsspruchs im nachbarschaftlichen Grenzstreit vorbereiten sollten. Während Ljubljana nun handeln will, erkennt Zagreb das Urteil weiterhin nicht an.

Slowenien kündigte an, nach dem Fristablauf die Jurisdiktion über das zugesprochene Territorium zu übernehmen. Medienberichten zufolge soll Ljubljana schon am kommenden Samstag damit beginnen, den neu festgelegten Grenzverlauf auch in die Praxis umzusetzen. Die dafür nötigen Rechtsvorschriften hat die Regierung in der vergangenen Woche verabschiedet.





Am sichtbarsten wird die neue Grenzziehung in der nördlichen Adria sein, wo Slowenien den Großteil der Bucht von Piran in Besitz nehmen wird. Dem Land wurden 80 Prozent der Bucht und ein Korridor zu den internationalen Gewässern eingeräumt. Diese Seegrenze, die im ehemaligen Jugoslawien überhaupt nicht festgelegt war, ist aus Sicht Ljubljanas mit dem Schiedsspruch zweifellos fixiert.

Sanktionen für Fischer

In seinem Teil der Adria-Bucht will Slowenien nun seine Staatsgewalt ausüben. So werden kroatische Fischer für den gewerblichen Fischfang in slowenischen Gewässern künftig slowenische Lizenzen brauchen. Beim Verstoß werden slowenische Behörden Geldstrafen und Sanktionen verhängen. Im vergangenen halben Jahr hat Ljubljana laut Medien mehr als tausend Zwischenfälle mit kroatischen Fischer- oder Polizeibooten in den slowenischen Gewässern verzeichnet.

An der 380 Kilometer langen Landgrenze ist die Situation komplexer. Während die Seegrenze mit Koordinaten fixiert wurde, wurde der Verlauf am Land nur beschreibend festgelegt. Ausschlaggebend waren dabei meist die bestehenden Katastergrenzen.

Laut internationalem Recht müssen beide Staaten an der Grenzziehung teilnehmen. Ljubljana will Zagreb die Gründung einer gemeinsamen Kommission vorschlagen. Eine Zusage Kroatiens wird angesichts der ablehnenden Haltung aber nicht erwartet.

Slowenien hat für seine Staatsbürger, die nach dem neuen Grenzverlauf auf der kroatischen Seite bleiben werden, bereits Vorkehrungen getroffen. Mit finanzieller Unterstützung des Staates können die Menschen auf die slowenische Seite umsiedeln. Einige Familien haben angekündigt, dies tun zu wollen.