Italien wählt im März ein neues Parlament

Rom. In Italien hat Staatspräsident Sergio Mattarella am Donnerstag wie erwartet das Parlament aufgelöst und damit den Weg für Neuwahlen freigemacht. Stattfinden werden diese am 4. März, die Regierung um Premier Paolo Gentiloni bleibt bis dahin kommissarisch im Amt.

Vorausgegangen war der Auflösung eine Auseinandersetzung um das umstrittene Einbürgerungsgesetz, für das sich trotz intensiver Debatten keine Mehrheit im Parlament gefunden hat. Neben der populistischen Fünf-Sterne-Bewegung des Komikers Beppe Grillo hatten sich nämlich auch mehrere Senatoren von Gentilonis Partito Democratico (PD) dafür stark gemacht, dass in Italien geborene Flüchtlingskinder nicht die Staatsbürgerschaft erhalten.

Wie die vorgezogenen Neuwahlen ausgehen werden, ist derzeit alles andere als absehbar, denn anstelle des bipolaren Parteiensystems, das Italiens Politlandschaft jahrzehntelang geprägt hat, sind drei ähnlich große Blöcke getreten. So ist die Fünf-Sterne-Bewegung mit 28 Prozent laut den Umfragen die derzeit stärkste Einzelpartei. Dahinter rangiert die von Gentilonis Parteifreund und Ex-Premier Matteo Renzi geführte PD mit 23 Prozent. Allerdings werden einer Mitte-Rechts-Koalition um Ex-Premier Silvio Berlusconi die meisten Mandate im Abgeordnetenhaus vorhergesagt. Laut Umfragen könnten bis zu 36 Prozent der Wähler für Berlusconis Mitte-Rechts-Allianz stimmen.

Vor der Auflösung des Parlaments hatte Gentiloni bei seiner Pressekonferenz zum Jahresende noch eine Bilanz seiner Regierung und der Legislaturperiode gezogen. Der seit Dezember 2016 amtierende Premier äußerte dabei die Hoffnung, dass es zu einem ausgewogenen Wahlkampf komme. Er wünsche sich einen Wahlkampf, in dem die Parteien keine Ängste schüren und Illusionen nähren, sagte der Regierungschef.

In seiner Rede betonte Gentiloni auch, dass Italien die akuteste Krise der Nachkriegszeit überwunden habe, was vor allem den Familien und Unternehmen zu verdanken sei. Der Weg, um die negativen Folgen der Krisenjahre zu bewältigen, sei aber noch nicht zu Ende und müsse auch in der nächsten Legislaturperiode fortgesetzt werden, mahnte Gentiloni. Wichtig sei, vor allem die soziale Ausgrenzung aktiv zu bekämpfen und für mehr Jobs zu sorgen.

Italien wachse doppelt so schnell als noch vor einem Jahr erwartet, erklärte Gentiloni, der in diesem Zusammenhang auch auf einen Exportrekord in der Höhe von 440 Millionen Euro verwies. "Italien ist nicht mehr Europas Schlusslicht, auch wenn wir gegenüber anderen EU-Ländern noch hinterherhinken. Die Kluft gegenüber anderen Ländern hat sich beim Wirtschaftswachstum halbiert."

Weniger Flüchtlingsankünfte

Gentiloni hob auch die Erfolge seiner Regierung im Kampf gegen den Menschenhandel hervor. "Wir haben bewiesen, dass man Menschenhandel bekämpfen und zugleich Menschlichkeit im Umgang mit der Flüchtlingskrise bewahren kann", so Gentiloni. Dank eines Abkommens mit den libyschen Behörden sei die Zahl der Ankünfte von Flüchtlingen in Italien seit Juli um 70 Prozent zurückgegangen, erklärte der Premier. Seit Jahresbeginn sei die Zahl der Flüchtlingsankünfte um 30 Prozent gegenüber dem Vorjahr zurückgegangen. Auch die Zahl der Toten im Mittelmeer habe sich 2017 auf 2832 gegenüber dem Vorjahr halbiert.