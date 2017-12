In Italien beginnt ein langer Wahlkampf

Rom. Nach der Auflösung des Parlaments in Rom und der Festlegung des Wahltermins am 4. März beginnt in Italien eine lange Wahlkampagne. Die Parteien rüsten sich für einen zähen Wahlkampf, der laut politischen Beobachtern ein Dreier-Duell sein wird.

Drei Hauptlager kämpfen gegeneinander. Auf der einen Seite eine Rechtsallianz bestehend aus Forza Italia (FI), der Partei des ehemaligen Ministerpräsidenten Silvio Berlusconi, der ausländerfeindlichen Lega Nord und der rechtsextremen Partei Fratelli d'Italia (FDI - Brüder Italiens). Diesem Dreierbündnis werden laut Umfragen etwa 36 Prozent der Stimmen zugetraut. Erst bei einem Ergebnis über 40 Prozent könnte allerdings ernsthaft eine Regierungsbildung in Betracht gezogen werden.

Stärkste Einzelpartei in Umfragen ist derzeit die Fünf-Sterne-Protestbewegung von Ex-Komiker Beppe Grillo. Sie liegt bei etwa 28 Prozent. Für die Protestpartei geht der erst 31-Jährige Luigi Di Maio ins Rennen. Die Partei gilt als eurokritisch und wendet sich vor allem gegen die Führungseliten. Die Gruppierung lehnt Allianzen mit den etablierten Parteien strikt ab. Da sie sehr wahrscheinlich nicht auf 40 Prozent gelangen wird, was ihr laut dem neuen Wahlsystem die Mehrheit der Sitze im Parlament sichern würde, droht der Grillo-Partei weiterhin die Gefahr, auch bei einem Wahlsieg auf der Oppositionsbank bleiben zu müssen.

Hinter der Fünf Sterne-Bewegung folgt die Demokratische Partei (PD) um Ex-Premier Matteo Renzi mit etwa 25 Prozent auf dem zweiten Platz. Die Popularität Renzis ist seit Monaten auf Talfahrt, dafür ist jene des zum PD gehörenden Premiers Paolo Gentiloni stark wachsend. Das Linkslager ist zersplittert. So hat sich Senatspräsident Pietro Grasso mit einer eigenen Liste abgespalten und konkurriert mit Renzi im Duell um die Stimmen der Linkswähler. Renzis PD ist schon seit Monaten durch parteiinterne Rivalitäten geschwächt. Der dynamische und oft zu selbstsicher wirkende Renzi ist bei den Italienern nicht sonderlich beliebt. Viele Mitte-Links-Wähler bevorzugen den bescheidener wirkenden Premier Gentiloni.

Grillo-Partei lehnt Bündnisse ab

Sollte es keine Partei schaffen, die notwendige Mehrheit für eine Regierungsbildung zu erhalten, werden Allianzen notwendig. Da die Grillo-Partei Bündnisse ablehnt, könnte es zu einer Allianz aus PD und der Mitte-Rechts-Allianz kommen. Eine monatelange Hängepartie droht, die im Extremfall sogar zu Neuwahlen führen könnten.

Berlusconi siegessicher

Im Wahlkampf wird der viermalige Premier Silvio Berlusconi als Chef der Forza Italia eine Hauptrolle spielen. Infolge einer Verurteilung wegen Steuerhinterziehung darf er derzeit für keine politischen Ämter kandidieren. Der mittlerweile 81-Jährige will sich allerdings in den Wahlkampf stürzen, um seine Partei zu fördern. Berlusconi spürt Rückenwind. Viele Italiener, die seit Jahren mit Sorge die massive Flüchtlingswelle aus Nordafrika beobachten, betrachten Berlusconis Mitte-Rechts-Allianz als Damm gegen die weitere Einwanderung.

Berlusconi zeigt sich siegessicher. "Die Linksparteien sind in Italien, wie in anderen europäischen Ländern in der Krise. In Italien kommt es zu einem Duell zwischen gemäßigten Parteien wie wir, die die liberalen und christlichen Werte der Europäischen Volkspartei anerkennen, und demagogischen Gruppierungen, wie die Fünf Sterne-Bewegung", so Berlusconi im Interview mit der Mailänder Tageszeitung "Corriere della Sera" am Freitag.

Erstmals neues Wahlsystem

Die Italiener wählen im März erstmals mit einem neuen Wahlsystem. Laut dem "Rosatellum" genannten Wahlrecht sollen 232 der 630 Abgeordneten und 109 der 315 Senatoren nach dem Mehrheitswahlrecht bestimmt werden, die übrigen Mandate sollen proportional verteilt werden. Mindestens 40 Prozent der Kandidaten in den Wahllisten müssen Frauen sein. Es gibt keine Vorzugsstimmen. Für Einzelparteien ist eine Drei-Prozent-Hürde vorgesehen, bei Listenverbindungen liegt die Hürde für den Einzug ins Parlament bei zehn Prozent. Damit soll die chronische Zersplitterung der italienischen Parteienlandschaft vermindert werden.