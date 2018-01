Antithese zur polnischen Regierung

Robert Biedron ist nicht nur erfolgreich, er inszeniert sich auch geschickt. © Archiv der Stadtverwaltung Slupsk Robert Biedron ist nicht nur erfolgreich, er inszeniert sich auch geschickt. © Archiv der Stadtverwaltung Slupsk



Slupsk. Eines fällt auf, wenn man Robert Biedron begegnet. Es ist schwer, ihn nicht sofort zu mögen. Er ist charmant, höflich und erzählt gerne Anekdoten. "Ich habe das Porträt von Papst Johannes Paul II. abgehängt", sagt er. Hinter einer vertäfelten Tür hätten seine Vorgänger immer ihren Schnaps eingelagert - und im Büro auch hinuntergespült. "Ich wollte nicht, dass der Papst das alles mit ansehen muss." Die Spirituosen sind mittlerweile ohnehin weg, aber eben auch der Papst. Biedron lacht. "Und gehört der Papst nicht eher in die Kirche als in das Büro des Bürgermeisters?"

Biedron sitzt in seinem Kabinett und nippt vergnügt an seinem Kaffee. Der 41-Jährige mit dem grau melierten, struppig-gegelten Haar und dem schmal geschnittenen Anzug ist der erste offen schwule Bürgermeister Polens. Immer wieder huscht ein Bubenlachen über sein Gesicht, dann wird er wieder ernst. In erster Linie geht es hier natürlich um die Trennung von Kirche und Staat, sagt er. In Polen, das seit 2015 von der nationalkonservativen Partei Recht und Gerechtigkeit (PiS) rund um den mächtigen Parteichef und eifrigen Kirchgänger Jaroslaw Kaczynski regiert wird, ist das keine Selbstverständlichkeit. Sondern eine Ansage.

Eine Antithese zur aktuellen Regierung

Biedron steht eigentlich genau für das Gegenteil der Regierung in Warschau, gegen die die EU-Kommission zuletzt ein Sanktionsverfahren eingeleitet hat. Er ist jung, atheistisch und weltoffen. Tritt für Toleranz, die Rechte von schwulen und lesbischen Personen sowie Flüchtlinge ein. Als eine Lehrerin vor ihren Schülern gegen Flüchtlinge wetterte, lud er eine syrische Familie in die Schulklasse ein, damit sie über ihre Flucht erzählt. Seit die PiS die polnische Justiz umkrempelt, lässt Biedron in jeder Schule die Präambel der polnischen Verfassung aufhängen, "im Willen, Bürgerrechte immer zu achten", wie es in dem Schriftstück heißt.

Slupsk ist eine typische Kleinstadt in Pommern im Nordwesten Polens. 90.000 Einwohner, hübscher Rathausplatz, modernes Einkaufszentrum, Reste einer alten Stadtmauer. Bis 1945 war Slupsk, damals noch Stolp, eine deutsche Stadt. Nach dem Zweiten Weltkrieg siedelten sich hier Polen und Ukrainer an. Pommern ist eingedeutscht von "po more", am Meer. Nur noch knapp 20 Kilometer sind es von Slupsk an die Ostseeküste. Die Nähe zum Meer habe den Kontakt zu Fremden stets gefördert, glaubt Biedron. "Slupsk ist eine Stadt der Migranten", sagt er. "Jeder ist von woanders hierher gekommen."