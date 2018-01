Stopp mit Ablaufdatum

Berlin/Wien. (da) "Nach dem 16. März 2018 ist ein Familiennachzug wieder erlaubt." Unmissverständlich sind die Worte auf der Webseite des deutschen Bundesamts für Migration und Flüchtlinge (BAMF), das für die Durchführung von Asylverfahren zuständig ist. Die Regelung gilt seit 2016 für subsidiär Schutzberechtigte; Personen, die weder Asylberechtigung noch Flüchtlingsstatus haben, denen in ihrer Heimat aber Folter oder Todesstrafe droht.

Das BAMF macht sich nun für den Stichtag bereit - genauso wie das Auswärtige Amt (AA). Doch angesichts der noch bis Donnerstag dauernden Sondierungen zwischen der konservativen Union und der SPD wird genau das zum Streitfall. Denn dem AA steht der ehemalige SPD-Chef Sigmar Gabriel vor. Die Sozialdemokraten wollen die Regelung auslaufen lassen. CDU und CSU pochen hingegen auf eine Verlängerung.





"Ausgerechnet jetzt sollte das AA nicht zündeln", sagte CDU-Innenpolitiker Armin Schuster. "Der nur geschäftsführende Außenminister sollte es mit Blick auf die Sondierungsverhandlungen tunlichst vermeiden, Fakten zu schaffen", erklärte auch der innenpolitische Sprecher der Union, Stephan Mayer, der "Neuen Osnabrücker Zeitung". Das Blatt hatte den Stein ins Rollen gebracht, indem es eine Antwort des AA auf eine parlamentarische Anfrage der Linkspartei veröffentlich hatte. "Die Visastellen der hauptsächlich betroffenen Botschaften und Generalkonsulate nehmen derzeit Terminwünsche entgegen und registrieren sie", heißt es darin. Betroffene Personen können bei einem Termin ein Visum zum Familiennachzug beantragen.

Termin in einem Jahr

Dabei handelt es sich primär um Syrer und Iraker. Rund 70.000 Personen bemühten sich um einen Familiennachzug zu Angehörigen in Deutschland, schrieb die Nachrichtenagentur dpa im Oktober mit Verweis auf das Auswärtige Amt. Sie beantragen zumeist in deutschen Botschaften oder Konsulaten in der Türkei, in Jordanien oder im Libanon ein Visum. Doch das kann dauern, in der libanesischen Hauptstadt Beirut beträgt die Wartezeit auf einen Termin ein Jahr.

Die Zahl der Syrer und Iraker, die einen Asyl- oder Flüchtlingsstatus erhalten haben, lag von Anfang 2015 bis Mitte 2017 bei 360.000. Diese Personen sind berechtigt, nahe Angehörige nach Deutschland zu bringen. 102.000 Visa zum Familiennachzug wurden in jenem Zeitraum erteilt.

Union und SPD stehen nun sowohl inhaltlich als auch zeitlich vor einem Problem. "Der Familiennachzug zu subsidiär Geschützten bleibt ausgesetzt", darauf haben sich CDU und CSU im Oktober vergangenen Jahres verständigt - in Kombination, dass die Gesamtzahl der Aufnahmen aus humanitären Gründen "die Zahl von 200.000 Menschen im Jahr nicht übersteigt". Die Regelung trägt klar die Handschrift der bayerischen Christsozialen. Völlig konträr war die SPD-Position beim Parteitag im Dezember: "Familiennachzug und das Zusammenleben in der Familie tragen zu einer guten Integration bei." Selbst wenn sich Union und SPD in diesem Punkt einigen - bei der Zuwanderung von Fachkräften schien das am Dienstag gelungen zu sein -, gilt eine Angelobung von Schwarz-Rot noch im März als unwahrscheinlich.

Schließlich folgt auf die bis Donnerstag angesetzten Sondierungen der SPD-Parteitag am 21. Jänner. Erst nach einem Ja der Genossen können formell Koalitionsverhandlungen aufgenommen werden. Sind diese erfolgreich, müssen noch die Mitglieder der Sozialdemokraten Schwarz-Rot zustimmen. Ein langwieriges Prozedere.

Kubicki über Merkel erzürnt

Erst einmal müssen die inhaltlichen Hürden genommen werden, und von denen gibt es noch einige. Am Dienstag tagten die Mitglieder der Fachgruppe Gesundheitspolitik; hierbei stößt die SPD mit ihrem Konzept der Bürgerversicherung auf massiven Widerstand. Denn das Nebeneinander von privater und gesetzlicher Krankenversicherung würde ausgehebelt. Dass CDU-Vize Armin Laschet das Aufgeben der deutschen Klimaziele für 2020 ausplauderte, erzürnte SPD-Fraktionsvorsitzende Andrea Nahles. Die FDP schäumt aus anderem Grund, schließlich sei Kanzlerin Angela Merkel bei den Jamaika-Sondierungen im Verbund mit den Grünen für die Klimaziele eingetreten. Merkel habe "entweder keine Ahnung oder wollte uns für dumm verkaufen", so FDP-Vize Wolfgang Kubicki.