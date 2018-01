Schwarz-Rot will nachrüsten

Berlin. (reuters/dpa/da) Überraschung am vierten von fünf Sondierungstagen zwischen CDU, CSU und SPD: Die möglichen Koalitionspartner in Deutschland wollen die Autoindustrie stärker in die Pflicht nehmen und weitere Verbesserungen an älteren Diesel-Motoren durchsetzen. Zur Luftreinhaltung bedürfe es eines Bündels von Maßnahmen, mit "effizienteren und saubereren Verbrennungsmotoren inklusive Nachrüstungen", heißt es im Papier der Fachgruppe Verkehr, das der Nachrichtenagentur Reuters zugespielt wurde.

Dabei waren es ausgerechnet Union und SPD, die in der Vergangenheit Konsequenzen für Autobauer nach dem Dieselskandal verhindert haben. Elektro-Auto-Quote? Nicht zielführend! Sammelklage-Recht? Zu bürokratisch! Dieselsteuer-Privileg fallen lassen? Schlecht fürs Klima! Fahrverbote für Diesel-Stinker? Nur nicht die Autofahrer belasten! Verbot für Benziner und Diesel ab 2030? Grüne Ideologie! Das alles war von CDU/CSU im Bundestagswahlkampf zu hören. Insbesondere die bayerische CSU machte sich für die Autobauer stark, haben doch BMW und Audi ihren Firmensitz im Freistaat. Auch die SPD hielt sich auf Ratschlag der um Jobs bangenden Betriebsräte und der Gewerkschaft IG Metall mit Kritik zurück. Beim VW-Konzern haben die Sozialdemokraten traditionell ein gehöriges Wort mitzureden, das SPD-regierte Bundesland ist VW-Aktionär.





Mindestens 1500 Euro Kosten pro Fahrzeug

Bei einem Dieselgipfel von Bund, Ländern und Vorsitzenden der großen deutschen Autobauer wurden im August Software-Updates für rund fünf Millionen Diesel-Fahrzeuge der Abgasnormen 5 und 6 vereinbart. Ein Großteil davon wurde aber bereits im Rahmen früherer Rückrufaktionen der Hersteller in die Werkstätten zurückgeholt. Außerdem wollen VW, Daimler und BMW 250 Millionen Euro in einen Fonds einzahlen, mit dem den Kommunen bei der Modernisierung ihrer Verkehrssysteme geholfen wird.

Für das Software-Update rechnen Experten mit Kosten in Höhe von 100 Euro pro Fahrzeug. Wesentlich teurer kommt die Nachrüstung mit Harnstoffeinspritzung und Stickoxid-Katalysatoren. Hierbei gelten 1500 Euro als Untergrenze, bis zu 3000 Euro pro Pkw seien auch möglich.

Woher nun der Sinneswandel bei Union und SPD rührt, ist noch unklar. Ebenso, ob die Nachrüstung tatsächlich kommt. Weitere Eckpunkte der Verhandler im Bereich Verkehr waren am Mittwoch die Förderung von E-Mobilität und Schienenverkehr. Fahrverbote, wie sie aufgrund der hohen Feinstaubbelastung etwa in Stuttgart angedacht werden, sollen vermieden werden.