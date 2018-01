Fünf, auf die es ankommt

Angela Merkel (CDU) hat ihre Nachfolge zu regeln

Dass im November die Sondierungen zwischen CDU, CSU, FDP und Grünen platzten, wurde vor allem den Liberalen zugeschrieben. Es war aber auch eine bittere Niederlage für Kanzlerin Angela Merkel. Zwar galt sie als unumstrittene Führungsfigur bei den Gesprächen, dennoch gelang es ihr nicht, die vier Parteien zusammenzubringen - trotz der Routine von zwölf Jahren Kanzlerschaft.

Mit dem "Jamaika"-Ende hat Merkel nochmals an Autorität verloren, begonnen hatte der Prozess mit der Flüchtlingskrise. Zu ihrem Glück gibt es noch keinen logischen Nachfolger für die CDU-Spitze. Sie kann in der kommenden Legislaturperiode dieses Thema proaktiv regeln - oder wird irgendwann abgewählt.

Zu führenden SPD-Vertretern pflegt Merkel ein gutes, zumindest konstruktives Verhältnis. Sollte Schwarz-Rot kommen, wäre die SPD aber ein unangenehmerer Juniorpartner als 2005 bis 2009 sowie seit 2013. Schließlich plagen die Sozialdemokraten Existenzängste. Sie werden also nicht nur auf eine starke inhaltliche Handschrift pochen, sondern auch Differenzen mit Merkel öffentlichkeitswirksamer austragen. Keine guten Aussichten für die diskussionsunfreudige Kanzlerin.

Berlin als Rettungsanker für Horst Seehofer (CSU)

Ein Posten in der Hauptstadt war einst das Sprungbrett für Horst Seehofer, um in München ans Ziel zu kommen: Unter Merkel wurde er 2005 Landwirtschaftsminister im Bund, drei Jahre später gab er das Amt auf. Bayrischer Ministerpräsident ist Seehofer zwar heute noch, aber einer mit Ablaufdatum. Wenn Markus Söder im ersten Quartal übernimmt, bleibt Seehofer nur noch der Vorsitz der Regionalpartei. Er braucht somit politisches Gewicht, um mit dem von ihm lange verhinderten Söder auf Augenhöhe zu bleiben: einen Ministerposten in Berlin.

Entsprechend konstruktiv gab sich Seehofer bereits bei den "Jamaika"-Sondierungen. Auch einer Fortsetzung der großen Koalition legt er keine Steine in den Weg. Sein großer Widerpart war in den vergangenen Jahren Merkel. In der Flüchtlingspolitik ist Seehofers Bilanz zwiespältig: Einerseits kritisierte er die Kanzlerin monatelang wie sonst nur AfD-Politiker, diagnostizierte gar eine "Herrschaft des Unrechts". Vor der Bundestagswahl schaltete er dann auf Kuschelkurs, ohne dass er die CSU-Forderung einer Obergrenze von 200.000 neu ankommenden Flüchtlingen pro Jahr durchgebracht hätte. Erst nach der Wahlniederlage schwenkte die CDU um, das berühmte O-Wort fehlt aber im Sprachgebrauch.