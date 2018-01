Ein Professor als größte Gefahr für Zeman

Der Amtsinhaber: Milos Zeman. © afp/M. Cizek Der Amtsinhaber: Milos Zeman. © afp/M. Cizek



Prag/Wien. (klh) Bald sei ja die Präsidentenwahl, twitterte am Wochenende Tschechiens Präsident Milos Zeman. "Sollte ich nicht eine Kampagne machen?" Das ist der Schmäh bei der Kampagne von Zeman. Dass er gar keine Kampagne macht.

In dem Nachbarland findet morgen, Freitag, und am Samstag die Präsidentenwahl statt, und so ganz stimmt das freilich nicht, was der Amtsinhaber, der erneut antritt, behauptet. Zwar hat er nicht an den TV-Debatten mit den anderen acht Kandidaten teilgenommen, eben mit der Begründung, dass er keinen Wahlkampf führe. Seine Plakate - oft mit der minimalitischen Aufschrift "Noch einmal Zeman 2018" versehen - sind jedoch die großflächigsten im ganzen Land. Und auch in den Zeitungen hat Zeman Inserate geschaltet. Finanziert wurden diese übrigens, wie die Zeitung "Mlada Fronta Dnes" berichtete, von Geschäftsleuten, die Zeman während seiner Amtszeit besuchte oder die ihn bei Auslandsreisen, etwa nach China, begleiteten. Zudem ist Zeman in den sozialen Medien sehr aktiv und besucht immer wieder die Gemeindesäle des Landes.





Babis spricht Wahlempfehlung für Zeman aus



Die Herausforderer: der Millionär Horacek (l.) und der Wissenschafter Drahos. © reuters, D. Czerny/afp, M. Cizek Die Herausforderer: der Millionär Horacek (l.) und der Wissenschafter Drahos. © reuters, D. Czerny/afp, M. Cizek



Zeman hatte jedenfalls mehr Präsenz als seine Gegner - was einauch daran lag, dass er als Präsident ohnehin im tagesaktuellen Geschäft immer wieder im Mittelpunkt stand. Die derzeitige Situation hat ihm dabei in die Hände gespielt: Der Gewinner der Parlamentswahlen im Oktober, der Milliardär Andrej Babis, findet mit seiner Partei ANO keine Mehrheit im Parlament. Denn die anderen Parteien wollen Babis wegen Korruptionsvorwürfen nicht unterstützen. Zeman hat sich klar hinter Babis gestellt und diesen trotz fehlender Mehrheit zum Premier ernannt. Dieser dankte es Zeman, indem er am Donnerstag, einen Tag vor dem Urnengang, eine Wahlempfehlung für Zeman aussprach. Der Präsident sei ein Politiker, "der sein Wort hält", verkündete Babis.







Zeman ist der Favorit bei dieser Wahl. Rund 40 Prozent der Stimmen sagen ihm die Umfragen voraus. Unter seinen Gegnern besitzen nur der frühere Regierungschef Mirek Topolanek und der ehemalige Botschafter in Frankreich, Pavel Fischer, größere politische Erfahrung. Ihnen wird aber ein Scheitern schon in der ersten Runde vorausgesagt. Sonst treten Wissenschafter, Aktivisten und Unternehmer gegen den Amtsinhaber an. Außenseiterchancen auf den Einzug in die Stichwahl, die zwei Wochen später stattfinden würde, hat dabei der Texter von Popsongs und mit Wettbüros reich gewordne Unternehmer Michal Horacek. Der Millionär wirbt damit, dass er anders als die heutigen Politiker sein will, die "schnell vergessen haben, welche Sorgen die Menschen haben". Umfragen sehen ihn bei zehn Prozent.