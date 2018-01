Eine Woche für die Wende

Jungsozialist Kevin Kühnert (r.) warnt SPD-Chef Martin Schulz vor Schwarz-Rot. © afp/MacDougall Jungsozialist Kevin Kühnert (r.) warnt SPD-Chef Martin Schulz vor Schwarz-Rot. © afp/MacDougall



Berlin/Wien. Martin Schulz kann seinen Hürdenlauf für Schwarz-Rot fortsetzen. "Turbulente Momente" habe es bei der 24-stündigen finalen Verhandlungsrunde zwischen CDU, CSU und SPD gegeben, räumte der sozialdemokratische Vorsitzende ein. Die Parteien hätten "miteinander gerungen", auf der Kippe seien die Sondierungen aber nie gestanden. Jenes 28-seitige Papier nach fünf Tagen ist mehr, als die Sondierungspartner für eine Jamaika-Koalition - CDU, CSU, FDP und Grüne - zuvor in knapp fünf Wochen zustandegebracht haben. Die große Herausforderung für Schulz folgt aber am Sonntag in einer Woche. Dann entscheiden die Delegierten bei einem Parteitag, ob die Sondierungsgespräche in Koalitionsverhandlungen münden - und damit auch mit großer Wahrscheinlichkeit in eine Fortsetzung der seit 2013 amtierenden Koalition.

"Kniefall" bei Flüchtlingen

Eine sichere Bank ist das Ja der Genossen nicht. Das zeigen die sechs Abweichler im SPD-Vorstand, die den Delegierten vor dem Parteitag keine Koalitionsverhandlungen empfehlen wollten. 40 Mitglieder stimmten dafür. Hingegen votierten der CDU-Vorstand und die CSU-Bundestagsabgeordneten am Freitag einstimmig für Koalitionsverhandlungen. An der Spitze der Gegner von Schwarz-Rot stehen die Jungsozialisten (Jusos) unter Kevin Kühnert. Sie pochen auf eine inhaltliche Erneuerung der SPD abseits der Regierungsbank. Und sie wollen der AfD nicht die Rolle als Oppositionsführerin im Bundestag zugestehen, welche die nationalpopulistische Partei, Dritte bei der Wahl im Herbst, im Falle von Schwarz-Rot einnehmen würde.





Auf völliges Unverständnis stößt bei den Jusos, dass SPD und Union pro Jahr nur 180.000 bis 220.000 Flüchtlinge aufnehmen wollen. Aufrecht bleibt vorerst die im März ablaufende Regelung, wonach der Familiennachzug für subsidiär Schutzberechtigte ausgesetzt ist. Dabei handelt es sich um Personen, die weder Asylberechtigung noch Flüchtlingsstatus haben, denen in ihrer Heimat aber Folter oder Todesstrafe droht. Nach Inkrafttreten eines neuen Gesetzes soll der Zuzug auf 1000 Personen pro Monat begrenzt werden. "Die Obergrenze und die Regelung zum Familiennachzug ist ein Kniefall vor den Rechtspopulisten der AfD und den rechtspopulistischen Tendenzen in der CSU", sagt die stellvertretenden Jusos-Vorsitzende Jessica Rosenthal zur "Wiener Zeitung".

Dass die SPD beim Asylthema derart einknicken werde, habe bei den Jungsozialisten "niemand erwartet", so Rosenthal. Und auch in den vergangenen Tagen der Sondierungen war der Schwenk nicht absehbar.