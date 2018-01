Vorgängerpartei Puigdemonts wegen Korruption verurteilt

Barcelona. (wak) Die konservative separatistische Partei Kataloniens hörte lange Zeit auf den Namen Convergència Democràtica de Catalunya (CDC). Im Jahr 2016 wurde sie unter dem Namen PDeCAT (Partit Demòcrata Europeu Català) gegründet. Und zwar auch, um sich von ihrem Erbe der Korruptionsvorwürfe zu distanzieren. Korruptionsvorwürfe, weswegen schließlich der damalige katalanische Regierungschef Artur Mas schließlich zurücktrat, um seinem Nachfolger Carles Puigdemont Platz zu machen. Das war eine Bedingung, damit die separatistischen Parteien PDeCAT und ERC die Unterstützung der linksradikalen Kleinpartei CUP für eine Regierungsbildung erlangten. Diese Regierung hatte dann den Unabhängigkeitsprozess der Region Kataloniens eingeleitet und wurde im Herbst 2016 des Amtes enthoben. Daraufhin setzte die Periode der Zwangsverwaltung ein, diese Woche sollte sich das neue Parlament konstituieren. Es tritt am 17. Jänner erstmals zusammen.

Nun hat am Montag ein Richter in Barcelona die Partei Convergència für schuldig befunden, sich aufeine irreguläre Weise eine Dekade lang finanziert zu haben - von 1999 bis 2009. Bei der Errichtung eines Kulturgebäudes sollen insgesamt 6,6 Millionen Euro in die Taschen der Partei geflossen sein. Es ist das erste Mal, dass die Vorgängerpartei des PDeCAT in einem Korruptionsfall verurteilt worden ist. Auch der PDeCAT am Montag daraufhin wies, dass er mit seiner Vorgängerpartei nichts zu tun habe, ist es doch dessen Position bei den Regierungsverhandlungen nicht förderlich. Auch gegen die Regierungspartei in Madrid, den Partido Popular, wird derzeit wegen illegaler Parteifinanzierung ermittelt.





Derzeit versucht der katalanische Ex-Regierungschef Carles Puigdemont, wieder die Regierung anzuführen, ohne nach Katalonien reisen zu müssen. Gegen ihn ist in Spanien ein Haftbefehl ausgestellt.