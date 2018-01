Trippelschritte statt Meilensteinen

Nicht nachgeben in der Flüchtlingsfrage will CSU-Chef Seehofer, der Kanzlerin Merkel auf seinen Kurs gebracht hat.

Berlin/Wien. Deckel drauf, Nachverhandlungen unmöglich. Seitdem CDU, CSU und SPD ihre Sondierungsergebnisse vor eineinhalb Wochen präsentiert haben, wehren führende Konservative Änderungswünsche ab. Alexander Dobrindt, Chef der bayerischen Bundestagsabgeordneten, ging so weit, das "Ergebnisse der Sondierungsgespräche" genannte 28-seitige Papier könnte genauso gut "Ergebnisse der Koalitionsverhandlungen" heißen, dermaßen detailreich sei es.

Dobrindts Wunsch wird sich nicht erfüllen, so viel steht seit dem SPD-Sonderparteitag am Sonntag fest. Zwar stimmten die Delegierten für Koalitionsverhandlungen mit der konservativen Union. Aber das magere Ja mit nur 56 Prozent ist - nach einer kompletten Verweigerung - die zweitschlimmste Variante für die SPD-Spitze. Sie steht nun unter Zugzwang, bei den Koalitionsverhandlungen noch mehr Inhalte durchzusetzen. Denn das letzte Wort haben die SPD-Mitglieder, sie stimmen über den Koalitionspakt ab. Die Union wiederum hat keine Alternative zur SPD als Regierungspartner.





Familiennachzug aufstocken

In drei Bereichen wurden noch am Parteitag Nachbesserungen eingefordert, und sie alle werden auf Widerstand bei CDU/CSU stoßen: Denn die Genossen wollen eine Angleichung von gesetzlichen und privaten Krankenversicherungen, die Abschaffung von grundlos lediglich befristeten Arbeitsverträgen und eine mildere Regelung beim Familiennachzug von subsidiär Schutzberechtigten.

Beim letztgenannten Punkt handelt es sich um Personen, die weder Asylberechtigung noch Flüchtlingsstatus haben, denen in ihrer Heimat aber Folter oder Todesstrafe droht. In der vergangenen Legislaturperiode hat ausgerechnet die schwarz-rote Koalition den Familiennachzug ausgesetzt. Künftig soll er auf 1000 Personen pro Monat begrenzt werden. Diese Regelung trägt klar die Handschrift von CDU/CSU als Zugeständnis an Sympathisanten der AfD, ebenso wie die auf 180.000 bis 220.000 Flüchtlinge pro Jahr begrenzte Zuwanderung. Insbesondere die CSU wird gegen die SPD-Forderung ankämpfen, haben die Christsozialen doch erst nach dem Wahldebakel vom September Kanzlerin Angela Merkel zu einer noch härteren Linie und Obergrenze bewegen können. Ein Aufschnüren des Sondierungsergebnisses ist hier am wenigsten zu erwarten.

Bei der Angleichung von gesetzlichen und privaten Krankenversicherungen verfolgt die SPD ein Ziel, das bereits bei der Wahl 2013 im Programm stand. Ihrer Maximalforderung nach einer "Bürgerversicherung", einer einheitlichen Krankenversicherung, kam sie seitdem keinen Schritt näher. Bei den Sondierungen setzte sie lediglich durch, dass Arbeitnehmer (bisher 8,2 Prozent) künftig nicht mehr als Arbeitgeber (7,3 Prozent) in die gesetzliche Krankenversicherung einzahlen müssen. Eine Annäherung der unterschiedlichen Honorarsysteme bei gesetzlicher und privater Krankenversicherung - Arbeitnehmer, welche pro Monat mehr als 4800 Euro brutto verdienen, können in das private System wechseln - gelang der SPD aber nicht. Allerdings sind der Gesundheitspolitik im Sondierungspapier nur 16 Zeilen gewidmet. Hier herrscht Spielraum für Nachbesserungen.