Sorge um griechische Kreditfähigkeit

Brüssel. Nicht nur für Mario Centeno war es der erste Auftritt in seiner neuen Funktion. Als gestern, Montag, die Finanzminister der Eurozone zusammenkamen, war neben dem Vorsitzenden der Gruppe auch Österreichs Vertreter, Hartwig Löger, neu in seinem Amt. Am heutigen Dienstag nimmt er dann auch erstmals am Treffen mit den Amtskollegen aus allen EU-Staaten teil.

Auf der Agenda der Eurogruppe standen einmal mehr Beratungen über Griechenland. Dabei sandten die Politiker im Vorfeld zwar positive Signale aus. So erklärte der geschäftsführende deutsche Finanzminister Peter Altmaier, dass der hochverschuldete Staat bei der Umsetzung der zugesagten Reformen vorankomme: Nach den Berichten, die auf dem Tisch lägen, "ist davon auszugehen, dass Fortschritte gemacht wurden". Auch der Vizepräsident der EU-Kommission, Valdis Dombrovskis, zeigte sich zufrieden. In den vergangenen drei Jahren habe Griechenland die Ziele mehr als erfüllt.





Dennoch bekommt das Land die nächste Milliarden-Hilfe der Euro-Länder nicht sofort ausgezahlt. Darauf einigten sich die Finanzminister der Euro-Staaten am Montagabend. Das Land habe große Fortschritte bei seinen Reformen gemacht und die allermeisten Maßnahmen umgesetzt; jedoch bedürfe es noch weiterer Anstrengungen seitens der griechischen Regierung, hieß es in Brüssel. Die Euro-Gruppe rief die Regierung in Athen auf, "die ausstehenden vorrangigen Maßnahmen schnell umzusetzen." Der Euro-Rettungsfonds ESM beginne aber bereits mit der Vorbereitung für die Auszahlung der ersten Tranche im Februar.

Insgesamt geht es nun noch um Hilfen von 6,7 Milliarden Euro aus dem bereits dritten Hilfspaket. Dieses hat einen Umfang von bis zu 86 Milliarden Euro und soll im August auslaufen. Danach will Griechenland wieder Zugang zu den Märkten haben und sich selbst finanzieren können.

Erst vor wenigen Tagen hatte die Ratingagentur S&P die Bonitätsbewertung für das südosteuropäische Land heraufgestuft. Dessen langfristige Verbindlichkeiten würden nun mit "B" nach zuvor "B-" benotet, teilte die US-Agentur mit. Die Anleihen haben damit aber immer noch Ramschstatus.

Doch sei der Ausblick weiter positiv. Eine erneute Hochstufung sei möglich, wenn das Land seinen Liquiditätspuffer verbessern sollte. Ein besseres Rating geht in der Regel mit niedrigeren Kosten bei der Aufnahme von Schulden einher. Griechenland hängt seit 2010 am Tropf internationaler Geldgeber. Mit einer Quote von 21 Prozent - und bei Jugendlichen einer weit darüber liegenden - ist die Arbeitslosigkeit dort so hoch wie in keinem anderen Euroland.

Experten warnen

Allerdings gibt es auch Warnungen, dass Athen noch länger auf Hilfe angewiesen sein könnte. So halten die Experten der Freiburger Denkfabrik CEP (Centrum für Europäische Politik) Griechenland nach wie vor für nicht kreditfähig. Es wird daher "über kurz oder lang ein viertes Rettungspaket benötigen", heißt es in einer aktuellen Studie.

Die Ökonomen führen dies auf mehrere Faktoren zurück. So würde der Kapitalstock des Landes seit 2011 ununterbrochen schrumpfen, im ersten Halbjahr 2017 sogar mehr als jemals zuvor - womit Griechenland weiter verarme. Das Wachstum der Volkswirtschaft im Vorjahr ist "konjunkturell bedingt und nicht nachhaltig", heißt es weiters.