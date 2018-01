Italien droht wieder Regierungskrise

Spielt im Wahlkampf nicht die Europa-Karte aus: Mitte-links-Kandidat Matteo Renzi. © reuters/Gentile Spielt im Wahlkampf nicht die Europa-Karte aus: Mitte-links-Kandidat Matteo Renzi. © reuters/Gentile



Rom/Wien. Spanien benötigte 2016 mehr als zehn Monate, bis eine neue Regierung feststand, seit Ende September blicken alle Augen in der EU gebannt auf Deutschland, wann sich dort endgültig eine stabile und handlungsfähige Regierung bilden wird. Italien steht als neues Sorgenkind schon in den Startlöchern. Denn es ist bisher völlig unklar, wer nach dem 4. März die Verantwortung in Rom übernehmen wird.

Nicht nur die Gefahr einer anti-europäischen Koalitionsregierung steht im Raum - die Umfragewerte der Parteien stehen derzeit so, dass sich alle drei Lager blockieren. Regierungskrise, Zersplitterung, Minderheitsregierung oder Neuwahlen sind damit in Aussicht.





Anführer in den Umfragen ist derzeit die Mitte-rechts-Koalition aus Silvio Berlusconis Forza Italia, der rechtspopulistischen Lega Nord und den nationalkonservativen Fratelli d’Italia mit rund 35 Prozent. Auch wenn das Aushängeschild Berlusconi selbst aufgrund diverser Vorstrafen bis 2019 selbst nicht antreten darf, so prangt der 81-Jährige doch auf zahlreichen Wahlplakaten. Für seine Wahllisten setzt er auf prominente Namen aus Kultur, Journalismus und Sport.

Mit 27 Prozent auf Platz zwei kommt die populistische Anti-EU-Partei Movimento 5 Stelle (Fünf-Sterne-Bewegung). Deren Gründer, der Komiker Beppe Grillo, darf wegen einer Vorstrafe ebenfalls nicht kandidieren. Ob der 31-jährige Spitzenkandidat Luca Di Maio die Umfragewerte halten kann, nachdem am Mittwoch Grillo verkündet hatte, sich aus der Bewegung zurückzuziehen, bleibt abzuwarten.

Denn ziemlich gleichauf kommt das Mitte-links-Bündnis, das die aktuelle Regierung unter Paolo Gentiloni stellt - aber mit Ex-Ministerpräsident Matteo Renzi den Wahlkampf bestreitet.

Linke wie Rechte lehnen eine Koalition miteinander sowie mit den Fünf Sternen ab. Mit dieser Blockbildung ist eine Mehrheitsfindung im Parlament unmöglich. Bliebe es dabei, gäbe es im März in Italien ein ziemliches Chaos. Dabei braucht Italien nichts dringender als eine stabile Regierung, die ernsthaft ökonomische Reformen angeht und selbstbewusst ihre Interessen in der EU vertritt.

"Viele Italiener denken, der Euro ist das Problem, nicht Italien", sagt Emanuele Felice, Ökonom an der Universität Chieti-Pescara, zur "Wiener Zeitung". Der Euro werde von den Italienern aber als Vorwand genommen, um Reformen nicht umsetzen zu müssen. Denn seit der Euro eingeführt wurde, ist Italien das Land, das in der Eurozone am wenigsten gewachsen ist. "Wenn der Euro aber das Problem ist, warum haben dann andere Länder der Eurozone nicht das Problem?", fragt Felice rhetorisch.