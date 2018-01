"Meine Pistole habe ich immer bei mir"

Mark Wood. © Batzoglou Mark Wood. © Batzoglou



Marsaxlokk/Sliema/Valletta. "Das war kein politischer Mord!" Andrew reißt das Lenkrad scharf nach rechts und zwingt seinen weißen, klapprigen Neunsitzer mit jaulenden Reifen in die mit Schlaglöchern übersäte Kurve nach Marsaxlokk, ein malerisches Fischerdörfchen an der Südküste Maltas. "Sie schrieb über die Mafia. Tust du das, dann wollen sie, dass du die Schnauze hältst. Man wollte sie zum Schweigen bringen", erzählt der Mann Mitte vierzig mit von Sonne und Wind gegerbtem Gesicht.

Es ist angenehm warm am Neujahrstag auf Malta. Die Busse fahren für ein paar Stunden nicht. Die Fahrer sollen den Festtagsschmaus im Kreise der Familie genießen, bevor sie sich wieder ans Steuer setzen. Hochbetrieb für Andrew, den Taxi-Fahrer mit seinem alten Neunsitzer. Der Inselstaat zwischen Sizilien und Libyen mit seinen 440.000 Einwohnern, katholisch, seit 1964 unabhängig, seit 2004 EU-Mitglied, seit 2008 in der Eurozone und seit dem 20. Jänner Europas Kulturhauptstadt, in dem sich seit Ewigkeiten die konservative Nationalist Party und die Labour Party in der Regierung abwechseln, geriet plötzlich in die internationalen Schlagzeilen.



Journalistin Galizia. © Galizia Journalistin Galizia. © Galizia



Wegen eines Mordes. Daphne Caruana Galizia, maltesische Enthüllungsjournalistin und Bloggerin, wurde am 16. Oktober 2017 mit einer Autobombe getötet. Sie wurde nur 53 Jahre alt. Der Fall sorgte weltweit durch seine Brutalität für Aufsehen.





Die Bombe in ihrem Peugeot 108 explodierte, als sie gerade von der Ausfahrt ihres Hauses in Bidnija, in dem sie mit ihrem Mann und drei Söhnen lebte, 25 Kilometer nördlich von Maltas Hauptstadt Valletta gelegen, auf die Landstraße gefahren war. Ihre sterblichen Überreste blieben mehr als 24 Stunden an fünf Stellen auf einem Acker verstreut. "Weshalb? Ihr Mann und ihre Söhne sahen die Teile der Leiche auf der Fahrt nach Hause. Das ist so widerlich, so menschenverachtend", klagt Jason Azzopardi, der Rechtsanwalt der Familie.



. . . und Heimat von Korruption und grausamen Gewalttaten. © reuters/Zammit Lupi . . . und Heimat von Korruption und grausamen Gewalttaten. © reuters/Zammit Lupi



Die Ermordung Daphnes, wie sie alle hier in Malta nennen, hat tiefe Spuren auf der Mittelmeerinsel hinterlassen. Daphne Caruana Galizia, studierte Archäologin, grub gerne. Und sie grub tief. Aber nicht nach antiken Funden, sondern nach ganz anderen Dingen. Sie brachte Brisantes zutage. "Daphne war Maltas Top-Investigativjournalistin, eine unglaublich gute Enthüllungsjournalistin. Ihr Blog hatte täglich hunderttausende Aufrufe. Für viele von uns ist das ein persönlicher Verlust. Es war eine tägliche Routine, ihren Blog zu lesen", sagt Mark Wood, Chefredakteur der englischsprachigen "Malta Times", der führenden Qualitätszeitung im kleinsten EU-Land.