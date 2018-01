Zum nächsten Gericht

Carles Puigdemont harrt in Belgien der Dinge. © afp/Dunand Carles Puigdemont harrt in Belgien der Dinge. © afp/Dunand



Barcelona/Madrid. Carles Puigdemont reizt nicht nur die politischen Möglichkeiten aus. In seiner Beharrlichkeit, doch noch zum Regionalpräsidenten Kataloniens gewählt zu werden, greift er nach jedem Strohhalm des spanischen Rechtssystems. Nun will der 55-Jährige beim Obersten Gericht in Madrid eine Genehmigung erwirken, die ihm eine Teilnahme an der Parlamentsdebatte am Dienstag in Barcelona ermöglicht. Das ließ er über den Abgeordneten Josep Rull von Puigdemonts Liste "JuntsperCat" (Gemeinsam für Katalonien) am Sonntag die Öffentlichkeit wissen. Wie die Genehmigung, die Puigdemont nun fordert, genau aussehen soll, sagte Rull nicht. Zudem ließ er offen, ob dieser vorhat, aus dem Exil zurückzukehren, sollte ihm die Sondererlaubnis verweigert werden.

Zuvor erlitt Puigdemont einen Rückschlag: Er darf nicht in Abwesenheit zum Regierungschef der spanischen Konfliktregion gewählt werden. Der Ex-Journalist müsse aus dem belgischen Exil zurückkehren und dem Regionalparlament in Barcelona vor der Wahl persönlich sein Regierungsprogramm präsentieren, entschied das Verfassungsgericht am Samstagabend in Madrid.





Madrid und Puigdemont reklamieren Sieg für sich

Sollte Puigdemont nicht erscheinen, werde die für Dienstagnachmittag anberaumte Sitzung zur Regierungsbildung automatisch abgesagt, hieß es. Das Problem ist: Bei einer Rückkehr nach Spanien droht Puigdemont unter anderem wegen Rebellion die sofortige Untersuchungshaft, eine Verurteilung und eine sehr lange Haftstrafe. Puigdemont wollte sein Regierungsprogramm deshalb per Skype von Brüssel aus präsentieren.

Nach dem Erfolg der Separatisten bei der Neuwahl im Dezember war Puigdemont vom katalanischen Parlamentspräsidenten Roger Torrent erst vor wenigen Tagen zum Kandidaten ernannt worden. Der Ex-Regionalchef war nach seiner Amtsenthebung Ende Oktober nach Belgien geflohen, um einer Festnahme zu entgehen. Seiner Flucht vorausgegangen waren ein aus Sicht von Madrids Zentralregierung illegales Unabhängigkeitsreferendum sowie ein Beschluss zur Abspaltung Kataloniens von Spanien.

Aufgrund eines Anfechtungsantrags der konservativen Regierung war auch das Verfassungsgericht zusammengekommen und entschied sich nach einer achtstündigen Marathonsitzung für eine Kompromisslösung. Die Kandidatur Puigdemonts wurde weder - wie von Madrid gewünscht - sofort gekippt noch bedingungslos akzeptiert.

Puigdemont betrachtete das Justizurteil deshalb als Niederlage für Madrid. "Sogar das Verfassungsgericht hat den Betrug, den der Moncloa-Palast (die Regierung) vorhatte, zurückgewiesen", schrieb er auf Twitter. Die Zentralregierung sah es derweil ganz anders und feierte "das Verbot einer betrügerischen Parlamentssitzung", wie ein Sprecher sagte. Ministerpräsident Mariano Rajoy meinte auf Twitter, alle Demokraten hätten die Pflicht, die Gerichtsurteile zu respektieren.

Stimmabgabe kann nicht delegiert werden

Dass Puigdemont aus dem belgischen Exil zurückkehrt, ist mehr als fraglich. Er müsste unbemerkt einreisen und sich ins Parlament einschleichen. Parlamentarische Immunität würde er nach Meinung von Juristen bestenfalls erst dann genießen, wenn er den Amtseid als Abgeordneter abgelegt hat. Doch das Verfassungsgericht stellte am Samstag auch klar, dass der gewählte Kandidat aufgrund des vorliegenden Haftbefehls sein Amt "nicht ohne richterliche Genehmigung" antreten kann.

Erschwerend für Puigdemont ist folgende Entscheidung der Richter: "Die Abgeordneten, gegen die ein Haftbefehl vorliegt, dürfen ihre Stimmabgabe nicht delegieren." Drei separatistische Abgeordnete sitzen bei Madrid in U-Haft, mit Puigdemont halten sich vier weitere ebenfalls in Belgien auf. Ihnen allen werden unter anderem Rebellion, Aufruhr und Veruntreuung öffentlicher Mittel vorgeworfen. Die drei für die Unabhängigkeit Kataloniens eintretenden Parteien hatten bei der Neuwahl vom 21. Dezember zwar eine Mehrheit der Sitze errungen, diese fiel aber mit 70 von insgesamt 135 Sitzen knapp aus.

Die Lage in Katalonien spitzt sich unterdessen emotionell zu. Erinnerungen an die Chaos-Wochen des vergangenen Herbstes werden wach. Und die zum Lager der Unabhängigkeitsbefürworter gehörende kleine linksradikale Partei CUP rief sogar zum Ungehorsam und zur Nichtbefolgung negativer Gerichtsurteile auf.