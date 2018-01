Österreichisches Bekenntnis zum Kampf gegen Antisemitismus

Handschlag mit dem Gastgeber: Italiens Außenminister Angelino Alfano mit seiner Amtskollegin Kneissl. © ap/ansa/Claudio Peri Handschlag mit dem Gastgeber: Italiens Außenminister Angelino Alfano mit seiner Amtskollegin Kneissl. © ap/ansa/Claudio Peri



Rom. "Österreich ist sich seiner spezifischen Rolle im Kampf gegen Antisemitismus im Angesicht seiner Geschichte bewusst", sagte Außenministerin Karin Kneissl am Montag in Rom. Das Jahr 2018 markiere nämlich nicht nur den 100. Geburtstag der Österreichischen Republik, sondern auch den 80. Jahrestag des Anschlusses an Nazi-Deutschland.

Kneissl nahm als österreichische Vertreterin an einer Konferenz der OSZE (Organisation für Sicherheit und Zusammenarbeit in Europa) teil, die die Bekämpfung des Antisemitismus zum Thema hatte. Kneissl wurde von der FPÖ in die Regierung entsandt, deren oft ungeklärte Beziehung zur Vergangenheit international für Besorgnis sorgt. Im Moment wird die heimische Politik auch gerade von der NS-Liedgut-Affäre in der Burschenschaft Germania, in der der niederösterreichische FPÖ-Spitzenkandidat Udo Landbauer Mitglied war, in Beschlag genommen. Kneissl nützte jedenfalls ihren Auftritt in Rom, um "im Namen der österreichischen Regierung unser Bekenntnis zum Kampf gegen Antisemitismus und andere Formen der Intoleranz" zu bekräftigen.





Der Gastgeber, der italienische Außenminister Angelino Alfano, warnte wiederum, dass Fanatismus überall auftreten könne. Antisemitismus wachse durch Schweigen und in einem Klima der Gleichgültigkeit, betonte Alfano, der dabei an die vom faschistischen Regime beschlossenen Einführung der Rassengesetze zur Verfolgung jüdischer Staatsbürger in Italien vor 80 Jahren erinnerte. Alfano sprach von "besorgniserregenden Signalen neuer Phänomene von Rassismus und Antisemitismus". Er warnte vor allem vor Fake News im Internet. "Sie erinnern an die antijüdischen Kampagnen der 30er Jahre", betonte der Minister. Wichtig sei die Förderung der Religionsfreiheit, einem Prinzip für die Sicherheit und den Frieden der Völker.

Die Konferenz ist die erste große Veranstaltung seit Beginn von Italiens OSZE-Vorsitz Anfang des Jahres. Vor ihrem Treffen waren die Teilnehmer von Papst Franziskus empfangen worden. Dieser betonte, dass man im Kampf gegen Antisemitismus nicht nur den Hass in all seinen Formen, sondern auch die Gleichgültigkeit bekämpfen müsse. Denn diese lege die Menschen lahm, hindere sie daran, "das Richtige zu tun", betonte der Pontifex. "Gleichgültigkeit ist ein Virus, der auf gefährliche Weise unsere Zeiten ansteckt. Zeiten, in denen wir mit den anderen immer mehr verbunden sind, ihnen jedoch immer weniger Aufmerksamkeit widmen. Dabei sollte der globale Kontext uns begreifen lassen, dass niemand eine Insel ist", so der Papst.

Er plädierte dafür, die "Apathie gegenüber den Nächsten" zu überwinden. "Man muss die jungen Generationen erziehen, eine aktive Rolle im Kampf gegen Hass und Diskriminierung zu spielen."