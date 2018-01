Die Bauernopfer

Barcelona/Brüssel. (wak) Da waren es nur noch zwei. Bekanntlich hat sich der ehemalige katalanische Regierungschef Carles Puigdemont mit vier seiner Minister nach Brüssel abgesetzt, um einer Inhaftierung in Spanien zu entgehen. Alle fünf Politiker wurden bei den Neuwahlen am 21. Dezember wieder in die katalanische Volksvertretung gewählt. Doch die spanische Justiz legt sich quer: Politiker, auf die ein Haftbefehl ausgestellt ist und die im Ausland weilen, dürfen nicht über Stimmendelegation am Prozess der Regierungsbildung teilnehmen.

Und nun haben am Montag drei der fünf katalanischen Exil-Politiker ihr Mandat zurückgelegt. Die Ex-Minister Lluís Puig und Clara Ponsatí (von Puigdemonts Liste "Junts per Catalunya") sowie Ex-Ministerin Meritxell Serret von der republikanischen Linkspartei (ERC).





"Die Niederlegung (der Mandate, Anm.) ist dem Ziel geschuldet, die Mehrheit der Unabhängigkeitsbefürworter im Parlament zu garantieren", hieß es von einem Sprecher Puigdemonts.

Die separatistischen Parteien Kataloniens verfügen nämlich theoretisch über die Mehrheit von 70 Sitzen im 135 Sitzen zählenden Parlament. Doch da fünf in Brüssel weilen, waren nur 65 Stimmen garantiert zulässig. Mit den drei Bauernopfern, die ihr Mandat zurückgezogen haben, sind es nun 68 Stimmen - knapp noch die absolute Mehrheit. Die gebraucht wird, um einen separatistischen Kandidaten zum Präsidenten zu wählen. Bis zum Mittwoch läuft die Frist, eine Regierung zu bilden. Manche gehen davon aus, dass es vielleicht schon am Dienstag so weit sein werde. Doch die große Frage ist noch nicht beantwortet: Was geschieht mit Carles Puigdemont?

"Wir haben noch nicht vollständig entschieden, was wir tun werden", sagte Puigdemonts Anwalt Jaume Alonso-Cuevillas am Montag im Radio. Der ehemalige Regierungschef Puigdemont ist schließlich der einzige Kandidat, der für den Regierungsposten vorgeschlagen worden ist.

Risiko Zwangsverwaltung

Die Mehrheit im Parlament hätte er. Doch der Verfassungsgerichtshof in Madrid hat nun klar gesagt: Puigdemont könne sich nicht in Abwesenheit zum Regierungschef küren lassen.

Während die separatistische Kleinpartei CUP zum Ungehorsam und zur Nichtbefolgung negativer Gerichtsurteile aufruft, tendiert die ERC hingegen mehr zu einem Kompromisskandidaten, der nicht Puigdemont heißt.

Denn in dem Szenario, dass Puigdemont in seiner Abwesenheit gewählt wird, könnte Madrid die Zwangsverwaltung der Region aufrechterhalten. Oder Puigdemont kommt nach Barcelona zur Angelobung - und wird gleich festgenommen. Laut spanischen Juristen nützt Puigdemont auch die Angelobung als Regierungschef wenig - er hätte vorher wie nachher keine Immunität. Ein Vorbeischleichen an den wachenden Polizisten an der Grenze oder im Parlament brächte also auch nichts. Und die spanischen Gerichte sind nicht willens, Puigdemont freies Geleit für die Amtseinsetzung zuzusichern. Und Puigdemont hat zumindest in der Vergangenheit deutlich gemacht, dass für ihn U-Haft nicht in Frage kommt. Anders als für den ehemaligen Vize-Regierungschef Oriol Junqueras, der noch immer im Gefängnis sitzt. Junqueras wäre eigentlich die logische Alternative für einen Regierungschef der Separatisten geworden. Und nun mehren die Stimmen im Lager der ERC, doch einen quasi unbekannten Dritten zum Regierungschef zu küren. Um weiteren Streit mit Madrid zu entgehen.

Es könnte nun darauf hinauslaufen, dass die Wahl des Regierungschefs doch noch einmal vertagt wird. Ob sich die Fronten inzwischen aufweichen, ist fraglich. Puigdemont scheint immer mehr ins Abseits zu rücken. Als am Montag bekannt wurde, dass Puigdemont im Februar nach Slowenien reisen wollte, beeilte sich der slowenische Außenminister Karl Erjavec zu erklären, dass weder er noch "offizielle Institutionen in Slowenien" ihn empfangen würden.

Den katalanischen Separatisten werden gute Kontakte insbesondere zu den mitregierenden slowenischen Sozialdemokraten (SD) attestiert, deren Europaabgeordnete Tanja Fajon Kritik an der zurückhaltenden Haltung der EU in dieser Frage geübt hatte.