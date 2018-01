Zeitenwende auf der grünen Insel

Die Aufhebung des Abtreibungsverbots fordern in Irland immer wieder Demonstrantinnen. © apf/Paul Faith Die Aufhebung des Abtreibungsverbots fordern in Irland immer wieder Demonstrantinnen. © apf/Paul Faith



London. Eine Frage, die jahrzehntelang tabu war in Irland, wird in den nächsten Wochen wieder die öffentliche Debatte auf der "Grünen Insel" beherrschen. Vor Ende Mai noch sollen Iren und Irinnen in einem Referendum über die Legalisierung von Abtreibung abstimmen. Für die von der Regierung vorgeschlagene Reform - einen Schritt von historischer Bedeutung -wird eine Verfassungsänderung benötigt. Denn das praktisch totale irische Abtreibungsverbot ist seit 35 Jahren in der irischen Verfassung verankert. Kein anderes europäisches Land hat eine vergleichbare "unantastbare" Regelung.

Das soll sich nun, nach dem Willen des irischen Regierungschefs Leo Varadkar und seiner Minister, ändern. Diese Woche sprach sich das Kabinett in Dublin nach vierstündiger Debatte einstimmig für die Verfassungsänderung aus. Die notorische "Zusatzklausel 8", das sogenannte "Eighth Amendment", soll aus der Verfassung getilgt und durch eine neue Klausel ersetzt werden, die dem irischen Parlament freie Hand bei der Gesetzgebung in Sachen Abtreibung verschafft. Zugleich will die Regierung ein Gesetz vorbereiten, das Schwangerschaftsabbruch ohne Restriktion binnen 12 Wochen und unter bestimmten Umständen auch danach erlaubt.





Premier für Liberalisierung

Vor Ende Mai soll das Referendum stattfinden, weil dann noch die meisten irischen Studenten sich im Lande aufhalten und mitstimmen können. Im Juni, nach den Prüfungen, reisen viele Studenten für den Sommer zum Geldverdienen in die USA. Ein Referendum im Mai käme auch mehrere Monate vor dem Irland-Besuch des Papstes, der für den Spätsommer vorgesehen ist. Regierungschef Varadkar, von Beruf Arzt und vormals auch irischer Gesundheitsminister, hat eine Reform als dringend erforderlich bezeichnet und versprochen, sich für die Liberalisierung einzusetzen. In der Tat existiere ja schon heute Abtreibung in Irland, sagte Varadkar in Anspielung auf illegal eingeführte Morning-after-Pillen: "Aber die ist unsicher, unreguliert und ungesetzlich dazu."

Seiner Meinung nach, sagte Varadkar, "können wir nicht länger unsere Probleme exportieren und unsere Lösungen importieren". Mit dem "Exportieren" meinte er die Tatsache, dass jedes Jahr noch immer tausende von Irinnen über die Irische See nach England reisen, wo Abtreibung kein Verbrechen ist.

Verbot seit 1983 in Verfassung

Das "Eighth Amendment", um dessen Abschaffung es geht, war auf Betreiben katholischer Kirchenfürsten im Jahr 1983 in der Verfassung verankert worden, damit keine Regierung eine "Aufweichung" des Verbots wagen würde. Es stellt das Lebensrecht eines Fötus prinzipiell dem einer Schwangeren gleich. Abtreibung ist damit grundsätzlich ein krimineller Akt in Irland. Ein Arzt, der eine Abtreibung durchführt, muss noch immer mit 14 Jahren Gefängnis rechnen. Zum Austragen gezwungen sind bis heute selbst Frauen und Mädchen, die nach einer Vergewaltigung oder durch Inzest schwanger wurden. Auch schwere und sogar lebensbedrohende Missbildungen bei Föten sind nach irischem Recht kein Abtreibungsgrund.