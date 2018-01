"GroKo"-Verhandler bleiben bei Aufgabe von Klimaschutzziel

Berlin. Die Unterhändler von Union und SPD bei den Verhandlungen für eine große Koalition, genannt "GroKo", haben sich in der Klima- und Energiepolitik weitgehend verständigt. Man werde ein Gesetz verabschieden, das die Einhaltung der Klimaschutzziele 2030 gewährleiste, heißt es im Entwurf für den Koalitionsvertrag. Dies gelte auch für die im Klimaschutzplan der bisherigen Bundesregierung festgelegten Einsparziele für Sektoren wie Verkehr, Agrar, Energie oder Gebäude. Um hier schneller voranzukommen, werde man die steuerliche Förderung der Sanierung beschließen. Das Fördervolumen solle eine Milliarde Euro pro Jahr betragen. Das Papier und besonders die Ausgaben müssen noch von den Parteiführungen gebilligt werden.

Das Klimaschutzziel für 2020 - eine Reduzierung der Treibhausgase um 40 Prozent gegenüber 1990 - wurde aufgegeben. Schwarz-Rot hatten dies bereits in den Sondierungsgesprächen paktiert und dafür viel Kritik einstecken müssen. Nachgebessert wurde an dieser Stelle nicht, nur im kleinen: Verbraucher sollen beim Austausch alter Heizkessel unterstützt werden. Das Ziel für 2030, das auch international verbindlich ist, wollen CDU/CSU und SPD auf jeden Fall erreichen. Es sieht ein Minus von 55 Prozent bei den Klimagasen vor.