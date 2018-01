Die Fünf-Sterne-Bewegung will in Italien an die Macht.

Abgeordneter Cecconi: In Italien künftig am Ruder? Intrisano Abgeordneter Cecconi: In Italien künftig am Ruder? Intrisano



Rom. Andrea Cecconi ist dünn und groß, trägt Dreitagebart, ein strahlend blaues Polohemd und am rechten Handgelenk eine weiße Apple-Watch. Als Krankenpfleger, Cecconis eigentlicher Beruf, geht der 34-Jährige problemlos durch. Als Parlamentsabgeordneter weniger. Aber Cecconi sitzt seit fünf Jahren für die Fünf-Sterne-Bewegung im italienischen Abgeordnetenhaus in Rom. Am 4. März sind Parlamentswahlen in Italien, die Antisystempartei des Komikers Beppe Grillo liegt in den Umfragen vorne.

Wenn man Cecconi so gegenüber sitzt und ihn ansieht, halb Nerd, halb Idealist, dann ist das auch ein Blick auf die Zukunft des Landes. Denn nach dem 4. März stellt sich die Frage, die einige im Land frohlocken lässt und andere zur Verzweiflung treibt: Werden die "Grillini", diese teils anarchische und wohl absonderlichste politische Kreatur Europas, wirklich die neue italienische Regierung stellen?





Viel auf dem Spiel

Es steht viel auf dem Spiel. Antisystemparteien wollen bekanntlich das bestehende System verändern. Gewiss gibt es in Italien akuten Veränderungsbedarf, Vetternwirtschaft und die Pflege von Privilegien stehen immer noch ausgesprochen hoch im Kurs. Sorgen machen sich die Gegner der Fünf-Sterne-Bewegung, die nicht nur südlich der Alpen, sondern auch in Brüssel und Berlin sitzen, wenn sie an die wirtschaftlichen Folgen einer Grillo-Regierung denken. Italien ist schließlich die drittgrößte Volkswirtschaft in der EU und wegen seines extrem hohen Defizits (2,26 Billionen Euro) anfällig für die Spekulationen der Finanzmärkte. Wer also die Fünf-Sterne-Bewegung in Misskredit bringen will, der malt ein Schreckensszenario an die Wand, in dem eine Horde von Dilettanten das Ruder übernimmt. Einer von ihnen soll Andrea Cecconi sein, einfacher Parlamentarier, kurzzeitig Fraktionsvorsitzender. Man wechselt sich turnusmäßig ab bei den Grillini. Cecconi ist ein netter Typ, schlagfertig und intelligent. Ihn als inkompetent zu beschreiben, wäre nicht zielführend. Vor allem, wenn man sich die Urheber dieser Pauschalurteile vor Augen hält, etwa den wegen Steuerhinterziehung verurteilten Ex-Premier Silvio Berlusconi, der nach bald 25 Jahren in der Politik immer noch nicht genug hat.

"Wie eine Thunfischdose"

Beppe Grillo, der Guru und Übervater, der seine Kreatur aus dem Hintergrund steuert, versprach nach den Wahlen vor fünf Jahren, als die Fünf Sterne aus dem Stand bereits 25 Prozent der Stimmen erreichten, das Parlament "wie eine Thunfischdose" zu öffnen und sämtliche Altlasten, von an ihren Sesseln festgewachsenen Abgeordneten bis hin zu üppigen Diäten auszumisten. Die Anti-System-Haltung zeigte Wirkung, es ist in der italienischen Politik nun schick, sich gegen Dienstautos und hohe Bezahlung von Politikern auszusprechen. Berlusconi behauptete am Wochenende etwas überraschend: "Die Politik und ihre Profis ekeln mich an." Privilegien werden plötzlich hinterfragt. Doch die Vorstellung, wirklich Licht in das Dunkel der politischen Machenschaften in Rom zu bringen, war eine Illusion.