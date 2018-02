Einigung in greifbarer Nähe

Am Montag verhandeln CDU, CSU und SPD nochmal im Willy-Brandt-Haus in Berlin.

Berlin. Der stellvertretende CDU-Vorsitzende Armin Laschet hält eine Einigung in den deutschen Koalitionsverhandlungen noch am Montag für möglich. "Nach dem Klima gestern und nach dem, was jetzt noch auszuverhandeln ist, ist, wenn alle wollen, es heute möglich", sagte der nordrhein-westfälische Ministerpräsident in der ARD.

Selbst in schwierigen Situationen hätten die Verhandlungen gezeigt, dass man zueinander Vertrauen habe. Die jüngsten Vereinbarungen der Verhandlungen zum Thema Wohnen/Mieten nannte Laschet "ein Beispiel für einen guten Kompromiss". Und davon gebe es etliche. Im Prinzip reichten die erzielten Fortschritte bereits, doch gebe es bei den Themen Gesundheit und Arbeit noch Gesprächsbedarf.

Der SPD-Gesundheitsexperte Karl Lauterbach sieht die Chancen für einen Abschluss der Koalitionsgespräche an diesem Montag bei 50 zu 50. "Wenn wir es heute nicht schaffen, dann eben nicht", sagte Lauterbach im ARD-"Morgenmagazin". "Besser, wir einigen uns gut und auch in einer Art und Weise, dass das wirklich eine Verbesserung für den Bürger bringt, als dass wir eine Scheinlösung machen."

SPD, CDU und CSU hatten ursprünglich einen Abschluss ihrer Verhandlungen am Sonntag angepeilt, sich Montag und Dienstag aber von Anfang an als Reservetage offen gehalten. Am frühen Sonntagabend entschieden sie aufgrund ungelöster Streitpunkte unter anderem beim Thema Gesundheit, auch am Montag noch zu verhandeln.