Mutmaßlicher Paris-Attentäter schweigt

Auf der Anklagebank Salah A., links Sofien A. (stehend), vermutlich sein Komplize. © ap Auf der Anklagebank Salah A., links Sofien A. (stehend), vermutlich sein Komplize. © ap



Brüssel. (ast/apa/reu/dpa) Mehr als zwei Jahre nach den islamistischen Anschlägen in Paris mit 130 Toten hat in Brüssel ein Prozess wegen versuchten Mordes gegen den einzigen überlebenden Tatverdächtigen begonnen. Der 28-Jährige kündigte am Montag an, er werde von seinem Recht der Aussageverweigerung Gebrauch machen.

"Ich werde schweigen. Es ist mein Recht, und mein Schweigen macht mich nicht kriminell oder schuldig", sagte er der vorsitzenden Richterin. Der Angeklagte Salah A. blieb bei der Verlesung der Anklage durch den Richter sitzen. Damit zerschlug sich die Hoffnung, dass der mutmaßliche Terrorist seine monatelange Aussageverweigerung brechen und vielleicht erste Hinweise auf die Terroranschläge von Paris und Brüssel geben könnte.





Salah A., der monatelang der meistgesuchte Mann Europas war, erschien zum ersten Mal seit seiner Festnahme in März 2016 in Brüssel in der Öffentlichkeit. Er und ein weiterer Angeklagter stehen wegen der Vorfälle bei ihrer Ergreifung in Brüssel vor Gericht. Wegen der Paris-Anschläge im November 2015 muss sich Salah A. später in Frankreich verantworten.

Er soll in Paris ein Fahrzeug gemietet haben, das während des Angriffs auf die Konzerthalle Bataclan benutzt wurde, bei dem 89 Menschen starben. Zudem soll er mehrere Selbstmordattentäter zum Stade de France gefahren und diverse logistische Hilfe geleistet haben. Er selbst brachte sich im Gegensatz zu seinen Mitstreitern nicht um, sondern fuhr mit zwei Komplizen am nächsten Morgen zurück nach Belgien. Kontrolleure stoppten sie auf der Autobahn - und ließen sie ziehen.

Im März 2016 hatten Polizisten in dem Brüsseler Vorort Forest dann das Versteck von Salah A. und seinem mutmaßlichen Komplizen Sofien A. ausfindig gemacht. Bei einem Schusswechsel wurden drei Beamte verletzt und ein Verdächtiger getötet. Den beiden Angeklagten gelang nach Erkenntnissen der Staatsanwaltschaft die Flucht. Drei Tage später wurden sie im Stadtteil Molenbeek gefasst, in dem Salah A., französischer Bürger mit marokkanischen Wurzeln, aufwuchs.

Weil in Forest mehrere Polizisten verletzt wurden, wird den Angeklagten versuchter Mord vorgeworfen. Dem mutmaßlichen islamistischen Terroristen drohen für die Schießerei in Brüssel drei bis 20 Jahre Haft. Es gehe nicht nur um Mordversuch, sondern um Mordversuch in einem terroristischen Zusammenhang, erklärte die Staatsanwaltschaft.