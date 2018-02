Ein Engel des Friedens für Erdogan

Rom. (rs) Dass ein türkisches Staatsoberhaupt den Papst in Rom besucht hat, ist lange her. Vor Recep Tayyip Erdogan war Celal Bayar im Jahr 1959 der letzte derartige Gast gewesen und auch diese Visite dürfte vor allem den guten Verbindungen des damaligen Pontifex geschuldet gewesen sein. Schließlich war Papst Johannes XXIII. von 1934 bis 1943 apostolischer Gesandter in der Türkei.

Erdogans Vatikan-Besuch am Montag stand aber nicht nur deswegen unter besonderen Vorzeichen. Denn der 63-Jährige gibt sich nicht nur persönlich bei vielen Gelegenheiten als frommer Muslim, unter seiner Führung hat auch die türkische Politik eine zunehmend religiöse Färbung bekommen. Zudem hatte es in den vergangenen Jahren erheblichen Spannungen zwischen der Türkei und dem Vatikan gegeben. So hatte sich Papst Franziskus im Juni 2016 massive Kritik eingehandelt, als er bei einem Besuch in Armenien die Massaker an den Armeniern im Ersten Weltkrieg als Völkermord bezeichnete. Aus Sicht der Türkei, des Nachfolgestaats des Osmanischen Reichs, handelte es sich bei den Ereignissen in den Jahren 1915 bis 1917 um einen Bürgerkrieg zwischen Türken und Armeniern, in dem beide Seiten zahlreiche Opfer zu beklagen hatten.





Erdogan als Wortführer

Dass Erdogan dennoch nach Rom gekommen ist, hat vor allem damit zu tun, dass der türkische Präsident den Papst als Verbündeten sieht. Denn ebenso wie er selbst steht auch Franziskus der Entscheidung von US-Präsident Donald Trump, Jerusalem als Hauptstadt Israels anzuerkennen, ausgesprochen kritisch gegenüber. "Wir sind beide für die Verteidigung des Status quo von Jerusalem und haben den Willen, ihn zu schützen", sagte Erdogan, der sich in dieser Sache zum Wortführer der muslimischen Welt aufgeschwungen hat, bereits vor seiner Ankunft in Rom der Zeitung "La Stampa".

In der mit knapp 50 Minuten ungewöhnlich lange Audienz dürfte es allerdings nicht ausschließlich um die Jerusalem-Frage gegangen sein. Schließlich kämpft das türkische Militär seit mittlerweile zwei Wochen in Nordwestsyrien gegen die kurdische Miliz YPG, die die Türkei als Terrororganisation einstuft. Und auch wenn sich der Papst selbst noch nicht zur Afrin-Offensive geäußert hat, gab es in den vergangenen Tagen dennoch deutliche Kritik aus dem Vatikan. So forderte der Papstbotschafter in Syrien, Kardinal Mario Zenari, immer wieder auch mit Blick auf Ankara ein Ende der Gewalt.

Auf öffentliche Kritik an Erdogan verzichtete Franziskus zwar auch nach der Audienz. Seine Botschaft transportierte der Papst aber dennoch deutlich. Denn wie traditionell üblich, überreichte Franziskus auch diesmal seinem Gast ein kleines Kunstwerk. Das Bronze-Medaillon zeigt einen Engel, der die nördliche und südliche Welthalbkugel umfängt und dabei den Widerstand eines Drachen überwindet. "Das ist der Friedensengel, der mit den Dämonen des Krieges ringt", sagte Franziskus. "Es ist ein Symbol für eine auf Frieden und Gerechtigkeit gebaute Welt."