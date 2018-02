Die lange Nacht der Groko-Gespräche

Berlin. CSU-Generalsekretär Andreas Scheuer fürchtet wegen der vergleichsweise langen Suche nach einer neuen Regierung einen wachsenden Frust in der Bevölkerung. "Wir sind jetzt in die Verlängerung gegangen. Auch das führt wieder zu Unverständnis, wenn man die ein oder andere Umfrage sieht", sagte er am Dienstag vor der Fortsetzung der Gespräche in Berlin. Trotzdem müsse seriös gearbeitet werden. Die künftige Regierung müsse stabil sein. "Das geht nur, wenn eine Vorklärung erzielt wird in den harten Themen."

Zwar seien Fortschritte erzielt worden, fügte Scheuer hinzu. Er schränkte aber ein: "Trotzdem bleiben einige ganz große Themen." Man sei in der entscheidenden Phase. Der CSU-Politiker rechnet nach eigenen Worten nicht mit einem raschen Durchbruch: "Die Nacht wird lang."

In Umfragen keine Mehrheit

Einer Insa-Umfrage für die "Bild" zufolge kommen Union und SPD nur noch auf 30,5 beziehungsweise 17 Prozent. Damit hätte das Bündnis keine Mehrheit mehr.

Zuversichtlich zeigte sich SPD-Parlamentsgeschäftsführer Carsten Schneider, dass die Verhandlungen von Union und SPD über die Neuauflage einer großen Koalition am Dienstag abgeschlossen werden. "Ich hoffe, das kriegen wir heute hin", sagte Schneider am Dienstag im ARD-"Morgenmagazin".

Arbeit und Gesundheit als Knackpunkte

90 bis 95 Prozent seien geschafft, aber die entscheidenden fünf Prozent seien noch wichtig. Die Unterhändler wollen die Verhandlungen am Dienstagvormittag fortsetzen.

Knackpunkte in den Gesprächen sind nach wie vor die Arbeitsmarkt-und Gesundheitspolitik. Beide Seiten hatten am Montag trotz der zähen Verhandlungen deutlich gemacht, am Dienstag definitiv zu einem Ergebnis kommen zu wollen. Bei einer Einigung sollen noch die SPD-Mitglieder über einen Koalitionsvertrag abstimmen.

Bis spätestens Mittwochfrüh

Wie lange die Verhandlungen am Dienstag dauern könnten, war zunächst völlig unklar. Denkbar erschien auch eine Nachtsitzung. SPD-Parlamentsgeschäftsführer Schneider wünschte sich allerdings einen schnelleren Abschluss: Es könne auch kürzer sein, "die Dramatik brauche ich nicht", sagte er.

Die amtierende Umweltministerin Barbara Hendricks rechnet mit einem Durchbruch bei den Koalitionsverhandlungen. "Sicher gibt es heute Abend einen Koalitionsvertrag", sagte die SPD-Politikerin vor Fortführung der Verhandlungen in der SPD-Zentrale in Berlin. "Vielleicht auch diese Nacht. Aber heute bis morgen früh allerspätestens gibt es einen."