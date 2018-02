463.723 Hürden

Die Aussicht auf eine große Koalition entzückt viele Sozialdemokraten nicht. © reu/Schmuelgen Die Aussicht auf eine große Koalition entzückt viele Sozialdemokraten nicht. © reu/Schmuelgen



Berlin/Wien. "Passt scho. Passt scho." Horst Seehofer, CSU-Chef und Noch-Ministerpräsident Bayerns, gab sich am Mittwoch zufrieden. Nach 24-stündigen Verhandlungen zwischen Union und SPD einigten sich die drei Parteien auf eine Fortsetzung der großen Koalition. Tatsächlich "passt" es aber erst in dreieinhalb Wochen. Denn am 4. März steht fest, ob auch die Mitglieder der Sozialdemokraten zugestimmt haben.

Fast 25.000 Personen sind seit Jahresanfang der SPD beigetreten. Die Jungsozialisten, Anführer der Gegner von Schwarz-Rot, starteten eine erfolgreiche Kampagne. Ihnen gelang bereits beim Parteitag im Jänner ein Achtungserfolg, als nur 56 Prozent der Delegierten dafür stimmten, die Sondierungsgespräche zu Koalitionsverhandlungen auszuweiten. Anzunehmen ist daher, dass ein Großteil der neu eingetretenen Genossen gegen die Koalition stimmen wird. Doch es gibt weit mehr Stimmberechtigte, genau gesagt sind es insgesamt 463.723. Die "Alt-Mitglieder" sind tatsächlich gesetzt, mehr als die Hälfte ist 61 Jahre oder älter. Die SPD-Mitglieder gelten daher als eher konservativ. Die "Fassungslosigkeit", die Jusos-Chef Kevin Kühnert am Mittwoch ob des "politischen Stils" von CDU, CSU und SPD antrieb, wird viele andere Mitglieder womöglich weniger tangieren.





Mit dem Ergebnis der Koalitionsverhandlungen stehen nicht mehr Inhalte im Vordergrund, um die in den vergangenen Wochen gestritten wurde. Die Meldung, wonach die SPD nun das Finanzministerium und mehr Ressorts als alle anderen Koalitionspartner innehat, stellt alles andere in den Schatten. Die Abschaffung grundlos befristeter Verträge - wie von den SPD-Delegierten im Jänner gefordert - kommt nicht. Den sozialdemokratischen Verhandlern gelang lediglich eine Reduzierung von zwei Jahren auf eineinhalb Jahre. Und der so vehement eingeforderte "Ausstieg aus der Zweiklassen-Medizin" wird in eine Kommission verräumt. Das Gremium soll untersuchen, wie die Honorarordnung von gesetzlicher und privater Krankenversicherung künftig geregelt werden kann. Momentan müssen Privatpatienten höhere Honorare zahlen, bekommen aber wesentlich früher einen Termin.

Doch was zählt das schon angesichts der Tatsache, dass die Zeiten des vermeintlichen "Spardiktats" im Finanzministerium zu Ende gehen? Dessen Symbolbild Wolfgang Schäuble ist bereits nach der Bundestagswahl zurückgetreten, nun macht der kommissarische Ressortchef, Merkels Intimus Peter Altmaier, Platz für einen SPDler. "Der neue Bundesfinanzminister wird in den kommenden Jahren ganz bestimmt an entscheidender Stelle in Brüssel über die Zukunft der Währungsunion mitbestimmen. Insofern wäre es durchaus sinnvoll, dieses Amt in der Hand der CDU zu behalten", warnte EU-Haushaltskommissar Günther Oettinger seine CDU noch vor kurzem in der "Welt". Die Furcht vor einem Absprung der SPD dürfte bei seiner Parteikollegin Angela Merkel und Horst Seehofer anscheinend so groß gewesen sein, dass sie zu dem Schritt bereit waren.