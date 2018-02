Seehofer als Superminister für Inneres und Heimat

Berlin. (rs) Seine besten Tage schien Horst Seehofer schon hinter sich gehabt zu haben. Schließlich hatte der CSU-Chef erst im Dezember den langjährigen Machtkampf gegen seinen Erzrivalen Markus Söder und damit auch die Chance auf eine neuerliche Kandidatur als bayerischer Ministerpräsident verloren. Doch in Berlin hat sich Seehofer einmal mehr als gewiefter Verhandler erwiesen und sich damit auch seine eigene politische Zukunft gesichert. In den bis in die frühen Morgenstunden dauernden Abschlussverhandlungen hat der 68-Jährige für seine Partei nämlich nicht nur das um die Digitalisierungsagenden aufgewertete Verkehrsministerium und das Entwicklungsministerium erstritten. Seehofer ließ sich selbst auch gleich ein eigenes Superministerium auf den Leib schneidern: Er wird nun nicht nur Innenminister, sondern in Personalunion auch Heimat- und Bauminister.

Damit dürfte Seehofer auch künftig ein gewichtiges Wort in Bayern mitsprechen, schließlich fallen mit den Bereichen Innere Sicherheit und Migration gleich zwei unausweichliche Kernthemen des im Herbst anstehenden bayerischen Landtagswahlkampf in sein Ressort.





Doch auch die neue Aufgabe als Heimatminister dürfte seine Position als CSU-Chef wohl wieder festigen, denn in Bayern, wo es eine solche Einrichtung schon seit 2013 gibt, war das Heimatministerium auch für viele Dezentralisierungsmaßnahmen verantwortlich. Und ein Bundesheimatminister Seehofer würde wohl auch darauf schauen, dass sein Bundesland bei der Umsiedlung von wichtigen Bundesbehörden oder Hochschulstandorten nicht zu kurz kommt.