Konservative Jugend will von Merkel Signal der Erneuerung

Berlin. Der Chef der CDU-Nachwuchsorganisation Junge Union, Paul Ziemiak, verlangt von der Parteispitze um Angela Merkel ein Zeichen der Erneuerung. "Wir fordern einfach die Einbindung jüngerer Personen, junger Politiker auch in die Bundesregierung und Parteiführung ein", sagte Ziemiak am Freitag im Deutschlandfunk. "Wir haben nicht mehr viel Zeit." Er erwarte bis zum CDU-Parteitag am 26. Februar ein klares Zeichen Merkels, wie es personell in der Regierung und der Partei weitergehe. "Die Unzufriedenheit ist sehr groß an der Basis der CDU." Das gelte gerade in Hinblick auf den Verlust des Finanzministeriums für die Partei, das an die SPD gefallen ist.

Ziemiak plädierte auch dafür, sich über die Zeit nach Merkel Gedanken zu machen. "Wir müssen immer daran interessiert sein, einen Nachfolger, eine Nachfolgerin aufzubauen." Die CDU sollte breit aufgestellt sein. Dazu brauche es neue Köpfe. Werde diese Erneuerung nicht vorangetrieben, "wird die Stimmung sehr, sehr schlecht bleiben".





Ziemiak beklagte, viele in der Partei seien der Meinung, dass die CDU nicht gut verhandelt habe. "Das waren keine guten Tage." Die CDU müsse sich auch personell in der Regierung wiederfinden. Er räumte aber ein, dass seine Partei inhaltlich viel erreicht habe. Mit mehr als 100.000 Mitgliedern ist das Gewicht der Jungen Union innerhalb der CDU nicht zu unterschätzen.

Kritik kam auch abseits der Parteijugend: Baden-Württembergs Landwirtschaftsminister Peter Hauk rät Kanzlerin Angela Merkel dazu, ihre Nachfolge im Amt in die Wege zu leiten. "Die CDU ist gut beraten, und die Bundeskanzlerin ist gut beraten, wenn sie die Zeichen der Zeit erkennt und einen organischen Übergang einleitet", sagt Hauk laut SWR. Im Südwesten der Bundesrepublik verlor die CDU bei der Landtagswahl 2016 zum ersten Mal seit mehr als 50 Jahren Platz eins - im Vorfeld stritten die beiden Parteiflügel. Zuletzt gab es wieder eine Debatte zwischen Traditionalisten und Modernisierern in Baden-Württembergs CDU. Diese Flügelkämpfe könnten auch in der Bundespartei bei einem Abgang Merkels ausbrechen.

Der stellvertretende Unions-Fraktionschef Christian Hirte (CDU) fordert in der "WirtschaftsWoche": "Wir müssen unsere eigenen Grundsätze wieder in den Vordergrund rücken." Beim Thema Unternehmensteuer wirke der Koalitionsvertrag ambitionslos und riskant. "Sollte sich die wirtschaftliche Lage aber verschlechtern und ein Aderlass an Investitionen drohen, müssen wir unverzüglich gegensteuern."